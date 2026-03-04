miércoles 4  de  marzo 2026
CONFLICTO

Secretario de Estado Marco Rubio califica de "inaceptables" los "ataques" de Irán a Turquía

Rubio conversó con el ministro de Exteriores turco. También habló con el canciller saudí, a quien agradeció la respuesta ante el ataque a la embajada de EEUU

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó de "inaceptables" los ataques contra Turquía durante una llamada con el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan. Esto después de que Ankara informó del derribo por parte de los sistemas de defensa aérea de la OTAN de un misil balístico disparado desde Irán.

"El secretario le dijo al ministro de Exteriores que los ataques contra el territorio soberano de Turquía son inaceptables y prometió el pleno apoyo de Estados Unidos. Ambos líderes reiteraron la continua solidez de la relación bilateral", expresó el portavoz adjunto del Departamento, Tommy Pigott.

Los residentes de la aldea drusa de Majdal Shams, en los Altos del Golán anexados por Israel, celebran el 9 de diciembre de 2024, después de que los rebeldes liderados por islamistas declararan que habían tomado la capital siria en una ofensiva relámpago, obligando al dictador Bashar Al Asad a huir y poniendo fin a cinco décadas de dictadura del Baath en Siria.
DDHH

Más de medio millón de sirios refugiados en Turquía regresan a su país tras caída de Bashar al Asad
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Tensiones

EEUU y España protagonizan nuevo desencuentro sobre la cooperación militar contra Irán

La OTAN condenó este miércoles el lanzamiento de un misil balístico por parte de Irán contra Turquía, que fue derribado por los sistemas de defensa área de la Alianza Atlántica. El organismo ratificó su respaldo a Ankara frente a los "ataques indiscriminados" de Teherán en la región en respuesta a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

El portavoz de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, detalló en un comunicado que un fragmento del misil, que se dirigía al espacio aéreo de Turquía tras sobrevolar Irak y Siria, "cayó en una zona despejada en el distrito de Dortyol, en Hatay, "sin que se registraran víctimas ni heridos".

Ataque en la embajada

Marco Rubio, quien dialogó con el canciller Fidan sobre "los últimos acontecimientos en Irán y en Oriente Próximo", también mantuvo una conversación con el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, a quien señaló "su gratitud" por la respuesta rápida de Riad "ante el ataque a la embajada estadounidense".

Asimismo, el secretario de Estado reafirmó, durante una llamada con el ministro de Exteriores de Chipre, Constantinos Kombos, la fuerte asociación entre ambos países, según varios comunicados publicados por el Departamento de Estado.

FUENTE: Con información de Europa Press

