miércoles 14  de  enero 2026
TENSION

Parte del personal de la base de EEUU en Catar recibió orden de marcharse

Situada a 190 km al sur de Irán, del otro lado del Golfo, Al Udeid es la mayor base de Estados Unidos en Oriente Medio

El capitán Ryan Vickers posa para una foto con su nuevo uniforme tras asumir el cargo en un traslado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a la Fuerza Espacial de Estados Unidos en la Base Aérea de Al-Udeid, Qatar.

El capitán Ryan Vickers posa para una foto con su nuevo uniforme tras asumir el cargo en un traslado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a la Fuerza Espacial de Estados Unidos en la Base Aérea de Al-Udeid, Qatar.

AP/Archivo

CATAR.- Parte del personal de la base estadounidense de Al Udeid, en Catar, recibió la orden de marcharse, indicaron este miércoles a AFP dos fuentes diplomáticas, después de que Washington amenazara con intervenir en Irán, escenario de intensas manifestaciones contra el régimen.

Las fuentes indicaron bajo anonimato que ese personal recibió la orden de evacuar la base antes de la noche del miércoles.

Lee además
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
Protestas

Trump dice que actuará "de manera muy firme" si régimen de Irán ejecuta a manifestantes
La secretaria del DHS, Kristi Noem, durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2025.
MIGRACIÓN

EEUU retira el estatus de protección temporal a los migrantes somalíes

Situada a 190 km al sur de Irán, del otro lado del Golfo, Al Udeid es la mayor base de Estados Unidos en Oriente Medio. Teherán lanzó misiles contra ella en junio de 2025, en respuesta a los bombardeos de Washington contra instalaciones nucleares iraníes.

Noticia en desarrollo...

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU aumenta la presión a Irán y anuncia un arancel del 25% a socios comerciales

Claudia Sheinbaum se ofrece a mediar entre Washington y Cuba

Imputan por agresión agravada a uno de los miembros del Tren de Aragua tiroteados por ICE en Portland

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar
PERSECUCIÓN

Diosdado Cabello convierte el Comando Antidrogas de Venezuela en un centro de tortura y represión

El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Clientes en uno de los cientos de mercados Walmart en Estados Unidos.
ECONOMíA

Inflación estable en EEUU y Trump reitera necesidad de bajar tasas de interés

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.
EEUU

Fuerte caída del déficit fiscal en el cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles

Te puede interesar

Densa neblina dificulta la visibilidad de choferes.
CLIMA INESTABLE

Miami-Dade: Densa neblina abre camino a un nuevo frente frío

Por Daniel Castropé
El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Más de 90% de venezolanos agradece a Donald Trump; 88.3% rechaza el chavismo, según encuesta

Marihuana de uso medicinal en Florida
NUEVO INTENTO

Florida revive debate sobre la marihuana recreativa, ¿se podría cultivar en casa?

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, dijo que  las dudas sobre los presos políticos excarcelados se originan por el incumplimiento y la forma de información del régimen venezolano
DDHH

Foro Penal al régimen venezolano: "La opacidad sobre excarcelaciones no contribuye a la convivencia nacional"

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.
EEUU

Fuerte caída del déficit fiscal en el cuarto trimestre de 2025 gracias a aranceles