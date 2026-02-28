Inter Miami de Lionel Messi tiene previsto visitar la Casa Blanca

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (10), celebra con sus compañeros después de que su equipo marcara el primer gol durante la final de la Copa de la Major League Soccer (MLS) contra los Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 6 de diciembre de 2025.

MIAMI.- El Inter Miami de Lionel Messi tendrá una parada especial en su visita a la capital estadounidense previo al duelo del próximo 7 de marzo frente al DC United , cuando acuda a la Casa Blanca en una tradicional visita de campeón en el deporte de Estados Unidos .

Un reporte del Miami Herald indica que toda la plantilla del cuadro del sur de Florida estará presente en la visita, incluido el astro argentino y campeón del mundo Lionel Messi .

FÚTBOL Messi y el Inter Miami encabezan historias futboleras del continente en los meses previos al Mundial

Las "Garzas" no han brindado detalles sobre la comitiva que hará el viaje a Washington y sobre quién participará en el evento, inicialmente programado para el jueves, 5 de marzo, según un reporte inicial de The Athletic.

Messi, de 38 años, ha sido ajeno a los eventos con tinte político y se ausentó de la entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad que le fue otorgada por el ahora expresidente Joe Biden, en enero del 2025.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

Fue precisamente Biden quien recibió a un equipo de la liga norteamericana (MLS) por última vez, cuando Columbus Crew atendió la invitación del mandatario en el 2024.

El presidente Donald Trump se ha mostrado cercano al fútbol en los últimos meses con múltiples encuentros con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la sonada visita de Cristiano Ronaldo a la casa de todos los estadounidenses.

Además, participó en la entrega del trofeo al campeón del Mundial de Clubes disputado en suelo estadounidense el año pasado.

Los rosas finalizaron su tercera gira internacional de pretemporada el jueves en Puerto Rico con una victoria 2-1 frente a Independiente del Valle y este domingo enfrentarán a Orlando City en el denominado "Sunshine Classic" en la segunda jornada del torneo liguero.

Pachuca de Solari naufraga

Tras una racha de seis partidos sin perder, el Pachuca fue derrotado 1-0 este viernes en su visita al Mazatlán, en el estadio El Encanto, en el arranque de la octava jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Los "Tuzos" del Pachuca, del entrenador argentino Esteban Solari, que se presentaron al juego con tres victorias al hilo, se quedaron con 14 puntos, ubicados en el quinto lugar de la clasificación.

"Ellos no tuvieron tantas ocasiones, pero nos hicieron el gol por una falta de concentración en pelota parada; nosotros tenemos que mejorar la contundencia porque en el segundo tiempo tuvimos oportunidades claras y no fuimos eficaces, pero no es excusa, hoy (viernes) dimos un partido malo", reconoció Solari.

FUENTE: AFP