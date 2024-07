Periodista Alsu Kurmasheva, presa en Rusia "no por lo que ha hecho, sino por lo que representa"

“Sin duda fue una noticia impactante, sin embargo, no fue inesperada. Las tasas de condena son muy altas en Rusia, casi el 100%, especialmente en casos políticos”, dijo en entrevista este jueves con Martí Noticias .

Un tribunal de la ciudad de Kazán reveló el lunes que había condenado a Kurmasheva por presuntamente difundir información falsa sobre el ejército ruso, en un juicio celebrado a puerta cerrada el viernes, 19 de julio.

Kurmasheva, madre de dos hijas, es una periodista que vive en Praga y lleva detenida en su región natal rusa de Tatarstán desde el 18 de octubre.

A una pregunta sobre si apelaría la sentencia, Butorin, que también trabaja para RFE/RL, un servicio noticioso de la Agencia de Medios Globales de EEUU (USAGM), explicó que tiene muy poca visibilidad de los procedimientos legales reales en el caso de Alsu, y que conociendo el sistema jurídico ruso, tiene "muy pocas expectativas de que se haga justicia".

“Rusia no ha proporcionado ninguna prueba pública de ninguna irregularidad por parte de Alsu. Todavía no entiendo qué es lo que Rusia considera falso en los informes de Alsu. Me gustaría saber qué es lo que Rusia considera falso, y también que señalen un solo informe que consideren falso”, apuntó.

Butorin reiteró que su esposa no es miembro de la oposición, ni activista, "es sólo una periodista que no representa ninguna amenaza para el gobierno ruso".

“Está encarcelada en Rusia, no por lo que ha hecho. Está encarcelada en Rusia por lo que representa y lo que es. Y ella es alguien que eligió convertirse en ciudadana estadounidense, que emigró y que trabaja para una organización de medios financiada por el Congreso (de EEUU). De eso es que se trata”, añadió.

Inicialmente, Kurmasheva fue detenida en junio cuando intentaba salir de Rusia tras visitar a su madre, y posteriormente fue acusada de lo que en un principio pareció una infracción menor, antes de que los investigadores rusos abrieran una causa penal acusándola de difundir información falsa sobre el ejército ruso, algo que ella ha negado.

Butorin ha solicitado al gobierno de Estados Unidos que designe a Kurmasheva como “detenida injustamente”, tal como Washington considera el caso del periodista del Wall Street Journal, también encarcelado en Rusia, Evan Gershkovich, para abrir más vías diplomáticas para negociar su liberación.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en su conferencia de prensa del lunes 22 de julio, declinó comentar sobre las deliberaciones del departamento sobre si designar a Kurmasheva “detenida injustamente”, pero dijo que Washington había pedido su liberación.

Sobre la designación, Butorin dijo que su objetivo final es la liberación de Alsu y su regreso a casa, y que si ella puede regresar sin la designación, él y sus hijas estarían “de acuerdo”.

“Dicho esto, es preocupante que lleve tantos meses sin ser designada. Nos gustaría que el gobierno de Estados Unidos deje saber que no la considera una criminal. Queremos que la oficina del Enviado Presidencial especial para Asuntos de Rehenes esté del lado de Alsu y, para que eso suceda, es necesario designarla”, señaló Butorin.

El esposo de la comunicadora encarcelada dijo que esto “enviaría una señal a la comunidad periodística”, especialmente a los periodistas estadounidenses que trabajan en el extranjero, de que “si son detenidos en cumplimiento de su deber, por su trabajo como periodistas estadounidenses, automáticamente se les designará como detenidos injustamente, de modo que el gobierno de Estados Unidos comprometa recursos para su liberación”.

“Te hablo hoy como el marido de Alsu. La conozco como una persona muy amable. Ella es una madre devota de sus hijas. Ella ha sido mi mejor amiga durante más de 20 años. No hay nada que desee más que regrese con nosotros. Sabemos que ella no ha hecho nada malo. Y sabemos que la volveremos a ver, ojalá muy pronto”, expresó.

FUENTE: Martí Noticias