jueves 19  de  febrero 2026
Investigación

Organización mexicana se une a la búsqueda de madre de periodista desaparecida en EEUU

Las Madres Buscadoras de Sonora se unió a los esfuerzos por localizar a la estadounidense Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, desaparecida desde el 1 de febrero en Tucson, Arizona

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO — El colectivo mexicano Madres Buscadoras de Sonora se unió a los esfuerzos por localizar a la estadounidense Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, desaparecida desde el 1 de febrero en Tucson, Arizona.

A través de sus redes sociales, el colectivo ha difundido la ficha de búsqueda de Guthrie, de 84 años, quien mide aproximadamente 1,60 metros, pesa 150 libras y, según la información compartida, "depende de medicamentos controlados" para su salud.

Podría estar en México

De acuerdo con el colectivo, las autoridades estadounidenses investigan la posibilidad de que la mujer pueda encontrarse "en territorio sonorense", dada la cercanía entre Tucson y la frontera con México.

"Detectives del caso informaron desde Tucson, Arizona, que han recibido correos electrónicos anónimos que sugieren que la adulta mayor pudo haber sido trasladada a México, información que ya es analizada dentro de la investigación", señala una publicación de Madres Buscadoras de Sonora.

Medios estadounidenses reportaron que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantiene comunicación con autoridades mexicanas para dar con el paradero de la mujer en la frontera entre Sonora y Arizona.

Sin embargo, la Fiscalía de Sonora informó el miércoles que no ha recibido una "solicitud formal de colaboración, asistencia o intercambio de información" por parte de autoridades de Estados Unidos en relación con este caso.

Solicitan ayuda a la población

El colectivo sonorense, conocido por su labor en la búsqueda de personas desaparecidas en México, hizo un llamado urgente a la ciudadanía a compartir información y a reportar cualquier dato que pueda ayudar a encontrar a Guthrie, al tiempo que reiteró su disposición para colaborar en labores de localización en el estado.

Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero pasado, cuando entraba a su vivienda tras una cena familiar en Tucson, Arizona.

Días después, las autoridades informaron que investigan el caso como un posible secuestro, aunque hasta ahora no se han dado a conocer avances significativos ni se ha confirmado su paradero.

El caso ha generado una amplia atención mediática en Estados Unidos, al tratarse de la madre de la reconocida periodista Savannah Guthrie, copresentadora del programa matutino TODAY de la cadena NBC.

FUENTE: Con información de EFE

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña.
Investigación

Expríncipe Andrés en libertad tras 10 horas de detención; Trump califica de "muy mala" situación para familia real

El expresidente Donald Trump en un mitin de campaña.
Comicios de medio mandato

Trump se lanza a la campaña electoral, anuncia mitin en Georgia e insiste en la prueba de ciudadanía para votar

El presidente de Eastados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Irán que llegue a un acuerdo o habrá graves consecuencias

Emily Sabogal, de 32 años, identificada como la madre de los dos menores de edad.
ABANDONO INFANTIL

Madre arrestada tras dejar a sus hijos solos en un servicio de Uber durante horas

