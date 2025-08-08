viernes 8  de  agosto 2025
Trata de personas

Policía rescata a varias jóvenes venezolanas y colombianas obligadas a prostituirse en Francia

Las jóvenes explicaron a los investigadores que habían sido "reclutadas directamente en su país de origen a través de redes sociales encriptadas para trabajar como 'damas de compañía'"

Pixabay

PARÍS.- Dos personas fueron detenidas en el sureste de Francia acusadas de reclutar a jóvenes mujeres en América Latina como "damas de compañía", antes de secuestrarlas y obligarlas a prostituirse, anunció este viernes la fiscalía local.

El caso estalló cuando policías descubrieron el 6 de agosto a tres mujeres jóvenes de nacionalidades colombiana y venezolana en un apartamento en Aix-en-Provence, alquilado a través de una plataforma de reservas.

ANUNCIO

Durante el allanamiento, los agentes detuvieron a un hombre y a una mujer presentes en el lugar, y confiscaron más de 200.000 euros (unos 232.000 dólares), de los cuales 194.000 en efectivo, indicó la fiscalía de Aix-en-Provence en un comunicado.

Las jóvenes explicaron a los investigadores que habían sido "reclutadas directamente en su país de origen a través de redes sociales encriptadas para trabajar como 'damas de compañía'".

A su llegada al aeropuerto francés de Niza, fueron "conducidas a un apartamento" y debieron prostituirse "inmediatamente" 16 horas por día.

Según sus testimonios, sus documentos de identidad y sus ganancias fueron confiscados, y se limitaron sus movimientos.

Los investigadores descubrieron por el momento "el reclutamiento durante dos años de 14 mujeres latinoamericanas, que eran obligadas a prostituirse en apartamentos alquilados en Aix-en-Provence, Cannes o Menton", precisó la oficina del fiscal.

Las dos personas arrestadas deben pasar este viernes a disposición judicial por "proxenetismo agravado, secuestro arbitrario de varias personas, trata de seres humanos y blanqueo".

FUENTE: Con información de AFP

