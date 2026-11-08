Presidente de Israel encarga al opositor Gadi Eisenkot formar Gobierno pese a victoria electoral de Netanyahu

El presidente de Israel, Isaac Herzog (derecha), y el líder del bloque de oposición israelí, Gadi Eisenkot, posan con el mandato firmado para formar un nuevo gobierno durante una conferencia de prensa en la oficina del presidente en Jerusalén el 8 de noviembre de 2026.

JERUSALÉN — Israel abre un nuevo escenario político luego que el presidente, Isaac Herzog, encargó este domingo formalmente al líder opositor Gadi Eisenkot la formación del próximo Gobierno, pese a que el Likud del primer ministro, Benjamín Netanyahu, fue el partido más votado en las elecciones del 27 de octubre.

"Es evidente que el señor Eisenkot ha recibido el apoyo claro e inequívoco de una mayoría de los diputados en la cuestión más central: quién tiene más posibilidades de formar el próximo Gobierno que obtenga la confianza de la Knéset (Parlamento)", afirmó Herzog en un acto en la residencia presidencial en Jerusalén.

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Herzog reconoció ser "muy consciente" de que el Likud es la bancada más nutrida de la nueva Knéset (Congreso), pero justificó su decisión en "los claros precedentes" de sus predecesores, que en varias ocasiones encargaron el Gobierno al líder de un partido que no era el más votado.

En las elecciones, el Likud obtuvo 27 escaños, frente a los 21 de Yashar!, el partido de Eisenkot. Les siguen Beyajad, de los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid, con 12, y la árabe izquierdista Lista Conjunta, con 11.

Los Demócratas y la islamista Raam, lograron 8 cada uno, y el ortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, Israel Beitenu, de Avigdor Líberman, y el derechista Poder Judío, con 7 cada uno. Sionismo Religioso y el ortodoxo Shas obtuvieron 6 escaños cada uno.

Opositor consigue respaldo de 67 diputados

Eisenkot, exjefe del Estado Mayor, obtuvo en las consultas el respaldo de 67 diputados, incluidos los de las dos formaciones árabes, la Lista Conjunta y Raam, frente a las 46 recomendaciones que recibió Netanyahu. El partido ortodoxo Judaísmo Unido de la Torá, miembro de la coalición saliente, no recomendó a nadie.

El presidente enumeró los "inmensos" retos del próximo Ejecutivo, entre ellos Irán, el plan de 20 puntos de Donald Trump para Gaza, las negociaciones con el Líbano, las sanciones internacionales, "una nueva situación política en Estados Unidos", el servicio militar de los ortodoxos y "la terrible violencia, especialmente la que consume a la sociedad árabe".

Herzog recordó además que Eisenkot perdió en la guerra de Gaza a su hijo y a dos sobrinos, y le pidió que forme un Gobierno "que sirva a todo el pueblo, a quienes lo apoyaron y a quienes no".

Eisenkot dispone de 28 días, y otros 14 prorrogables, para formar una coalición. Si fracasa, Herzog podrá encomendar la tarea a otro diputado, que contará con un nuevo plazo de 28 días sin posibilidad de ampliación.

Islamista anuncia apoyo a Eisenkot

El partido árabe-israelí Raam anunció que apoyará a Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, como primer ministro de Israel incluso si no se cierra primero un acuerdo de coalición, según informó el diario israelí 'Haaretz'.

Raam cuenta con ocho votos en la Knesset o Parlamento israelí, lo que acercaría a los partidos afines a Eisekot, que controlan 48 escaños de los 120 que conforman la Cámara, a los 61 diputados necesarios para conseguir una mayoría.

La Lista Conjunta, el otro partido árabe-israelí, tiene otros once escaños y también se ha mostrado favorable a un gobierno de Eisenkot, aunque su postura oficial hasta el momento es la abstención, no el voto a favor.

El partido, según la noticia publicada por 'Haaretz' citando fuentes de la formación, quiere evitar que Eisenkot tenga que depender del partido ortodoxo Judaísmo Unido de la Torá

Como primer paso, tanto Raam como la Lista Conjunta esperan que se elija a un nuevo presidente de la Knesset a pesar de que desde el partido Yashar de Eisenkot el discurso oficial es que rechazan "depender de los partidos árabes".

Eisenkot invita a Likud formar alianza

Gadi Eisenkot, designado este domingo para formar un nuevo Gobierno en Israel, dijo estar abierto a que el primer ministro saliente Benjamin Netanyahu, integren una coalición gubernamental siempre que sea él quien la dirija.

"Si los miembros del Likud (de Netanyahu) y del Partido Sionista Religioso (del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich) creen realmente que este es un momento para la unidad, como le dijeron al presidente, no veo ninguna razón por la que no apoyarían un Gobierno dirigido por mí y los principios que he presentado", afirmó Eisenkot.

FUENTE: Con información de AFP / EFE / Europa Press