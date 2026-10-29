jueves 29  de  octubre 2026
Comicios

Netanyahu gana elecciones en Israel, pero su bloque no logra mayoría, según recuento final

La coalición pro-Netanyahu obtuvo un total de 53 escaños frente a los 48 del bloque opositor y 19 de las dos listas árabes, una posible bisagra necesaria para alcanzar la mayoría de 61 escaños en el Parlamento

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, saluda a sus partidarios.&nbsp;

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, saluda a sus partidarios. 

AFP
Por Elena Moreno

JERUSALÉN -- La Comisión Electoral Central (CEC) de Israel publicó en la madrugada del viernes los resultados definitivos de las elecciones de este martes, que dan la victoria al partido Likud, del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, logrando 27 escaños y 53 asientos para su coalición, que no es suficiente para gobernar.

Los resultados finales de los comicios, una vez contados los llamados votos de "doble sobre" de israelíes que votan fuera de su colegio electoral asignado, indican que en segundo lugar quedó el partido opositor Yashar! de Gadi Eisenkot, con 21 escaños.

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La coalición pro-Netanyahu obtuvo un total de 53 escaños frente a los 48 del bloque opositor y 19 de las dos listas árabes, una posible bisagra necesaria para alcanzar la mayoría de 61 escaños en el Parlamento.

Según publicó la CEC en un comunicado, se contaron 5.716.665, de los cuales 5.690.778 se consideraron válidos y once partidos superaron el umbral electoral del 3,25 % para obtener escaños, que en estos comicios requirió de 184.947 votos.

Ocho escaños necesita Netanyahu para gobernar

Del bloque de Netanyahu, los ultraortodoxos de Judaísmo Unido de la Torá obtuvieron siete escaños y Shas 6, y los ultranacionalistas Poder Judío, de Itamar Ben Gvir, obtuvieron siete, y Sionismo Religioso, de Betsalel Smotrich, seis.

En el bloque opositor, a los 21 escaños de Yashar! se suman los doce de Juntos, la formación de los ex primeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid; los ocho de Los Demócratas, de Yair Golan, y los siete de Israel Beitenu, de Avigdor Lieberman.

Entre los partidos árabes, que no forman parte de ninguno de los dos bloques, la izquierdista Lista Conjunta obtendría once escaños y la islamista Raam, de Mansur Abás, ocho.

A Netanyahu le faltan así ocho escaños para la mayoría absoluta, y al bloque de Eisenkot, trece, por lo que ninguno de los dos podría gobernar sin el apoyo de los partidos árabes o de diputados del bloque contrario.

FUENTE: Con información de EFE

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