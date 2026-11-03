martes 3  de  noviembre 2026
Política

Presidente israelí inicia las consultas para decidir a quién encarga formar Gobierno

El bloque opositor, que reúne a las formaciones de Eisenkot, Naftali Bennett, Yair Lapid, Avigdor Líberman y Yair Golán, suma 48 escaños, frente a los 53 de la coalición de Netanyahu

El presidente israelí, Isaac Herzog.

El presidente israelí, Isaac Herzog.

AFP
Por Elena Moreno

JERUSALÉN — El presidente israelí, Isaac Herzog, comenzará el miércoles a las 17:00 hora local (15:00 GMT) consultas con tres partidos que obtuvieron un número menor de escaños en el Parlamento, y se reunirá el jueves con el resto de formaciones a fin de escuchar sus recomendaciones sobre a quién debe entregar el mandato para formar gobierno.

"El presidente Herzog ha decidido que, a diferencia de ocasiones anteriores, comenzará esta ronda de consultas con las facciones minoritarias. Esta decisión busca permitir un análisis exhaustivo de todas las opciones disponibles antes de las consultas con las facciones mayoritarias y fomentar nuevas perspectivas", detalló este martes la Oficina del presidente en un comunicado.

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"Esto refleja la convicción de que, en este momento, es importante agotar todas las opciones, ampliar el diálogo y explorar todas las vías posibles para impulsar el proceso. El presidente tampoco descarta una ronda adicional de consultas si fuera necesario", añade el texto.

El primer encuentro será con representantes de Sionismo Religioso-Zehut, liderado por Bezalel Smotrich, que obtuvo 6 escaños. Después, Herzog se reunirá con los ultraortodoxos de Shas (con 6 escaños) y con los parlamentarios de Yisrael Beitenu, formación de Avigdor Líberman (con 7).

El jueves 5 de noviembre, el presidente israelí comenzará las consultas a las 8:30 horas (6:30 GMT), según el comunicado, primero con Judaísmo Unido de la Torá, después con los ultranacionalistas de Poder Judío de Itamar Ben Gvir, los demócratas del opositor Yair Golán y representantes de Raam.

Ya por la tarde, está previsto que converse con los líderes de la Lista Conjunta, la formación Juntos de Naftali Bennett y de Yair Golán y, a partir de las 19:15 horas (17:15 GMT) que se reúna con Yashar! de Gadi Eisenkot (con 21 escaños) y, finalmente, a las 20:30 horas (18:30 GMT), con el Likud de Benjamín Netanyahu, que consiguió 27.

El propio Bennett anunció ayer que su facción recomendará a Eisenkot la labor de formar gobierno, y según informó hoy el diario Haaretz, Líberman también ha dicho que apoyará al opositor y líder de Yashar.

Plazo de 28 días

Una vez exista un candidato designado por Herzog, éste tiene un plazo de 28 días para negociar con posibles socios de coalición, tras los cuales puede solicitar una prórroga de otros 14 días.

Si el candidato no logra formar una coalición, la decisión se devuelve al presidente, quien puede elegir a otro diputado para que lo intente durante otros 28 días, ya sin posibilidad de prórroga.

Buscan desbancar a Netanyahu

Una semana después de las elecciones en Israel, el líder opositor Gadi Eisenkot anunció el martes que el bloque de partidos que busca desbancar al primer ministro, Benjamín Netanyahu, acelerará las negociaciones para formar un "gobierno de emergencia nacional" y trabajará para promover cambios legislativos en la Knéset, el Parlamento israelí.

"Tenemos dos objetivos: formar un Gobierno de emergencia nacional y avanzar en medidas en la Knéset, incluida la elección de un nuevo presidente, la aprobación de leyes importantes y la derogación de aquellas que amenazan nuestra democracia", afirmó Eisenkot en un comunicado difundido por sus portavoces.

El bloque opositor, que reúne a las formaciones de Eisenkot, Naftali Bennett, Yair Lapid, Avigdor Líberman y Yair Golán, suma 48 escaños, frente a los 53 de la coalición de Netanyahu.

Las dos listas árabes cuentan, además, con otros 19 diputados, cuyo respaldo podría resultar decisivo para alcanzar la mayoría absoluta de 61 escaños necesaria para formar gobierno.

Eisenkot aseguró que los partidos que integran su bloque están coordinados y que sus equipos negociadores "comenzarán a trabajar cuanto antes" en avanzar estas medidas.

¿Nuevas elecciones?

Además, afirmó que su objetivo es evitar que Israel se vea abocado a unas nuevas elecciones y acabar con la continuidad de Netanyahu en el poder.

El anuncio se produce en vísperas del inicio de las consultas del presidente israelí, Isaac Herzog, con las formaciones políticas para escuchar sus recomendaciones sobre quién debe recibir el mandato de formar gobierno.

Una vez designado el candidato, este dispondrá de 28 días para negociar una coalición de Gobierno, con posibilidad de solicitar una prórroga de otros 14. Si fracasa, Herzog podrá encomendar la tarea a otro diputado, que contará con un nuevo plazo de 28 días sin posibilidad de ampliación.

FUENTE: Con información de EFE

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