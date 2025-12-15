lunes 15  de  diciembre 2025
RECONOCIMIENTO

¿Quién es el héroe que desarmó a uno de los terroristas en Australia?

Se trata de Ahmed al Ahmed es un inmigrante sirio de 43 años quien sufrió heridas de bala tras arrebatar el rifle a uno de los tiradores.

Esta foto, tomada y recibida del Departamento del Primer Ministro de Nueva Gales del Sur el 15 de diciembre de 2025, muestra al primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns (izq.), hablando con Ahmed Al Ahmed, el hombre que detuvo y desarmó a uno de los atacantes de Bondi Beach, en el Hospital St George de Sídney. &nbsp;

AFP

 

AFP

Al menos 15 personas murieron en el ataque a tiros contra un grupo que celebraba una festividad judía el domingo en una playa de Sídney, en Australia, informó la policía en un balance que suma a uno de los atacantes.

Entre las imágenes que se compartieron en las redes sociales del ataque terrorista, hubo una que llamó la atención a nivel mundial. Se trata del video en el que se observa a un civil, que de manera inesperada atrapa a uno de los atacantes, forcejea con él y logra quitarle el arma con la que estaba disparando indiscriminadamente. Segundos más tarde, hace retroceder al atacante y coloca con cuidado el arma al lado de un árbol, alzando las manos para no ser confundido por los agentes que estaban en el lugar.

Embed

Este gesto ha sido descrito como un acto de valentía extraordinaria, ya que el hombre no tiene entrenamiento militar ni experiencia en armas. Su intervención permitió salvar más vidas.

Se trata de Ahmed al Ahmed es un inmigrante sirio de 43 años quien sufrió heridas de bala tras arrebatar el rifle a uno de los tiradores.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, visitó el lunes a Ahmed al Ahmed, quien se recupera de las dos heridas de bala. Minns compartió una fotografía junto a Ahmed en su cama de hospital, describiéndolo como “un héroe de la vida real”. “No hay duda de que se habrían perdido más vidas si no fuera por el coraje desinteresado de Ahmed”, declaró el premier tras su visita al hospital.

Embed

Ahmed es padre de dos niñas de cinco y seis años. Trabaja como comerciante de tabaco desde que llegó a Australia en 2006.

Según medios en Australia, su primo Jozay Alkanj aseguró que momentos antes de actuar, Ahmed le dijo: “Voy a morir, por favor ve con mi familia y diles que morí salvando las vidas de las personas”.

Según sus familiares, Ahmed, quien obtuvo la ciudadanía australiana en 2022, se siente “en deuda” con la comunidad australiana. “Ahmed es un hombre humilde, no está interesado en la cobertura mediática. Esta es su forma de expresar su gratitud por estar en Australia, por haber recibido la ciudadanía”.

FUENTE: Con información de AFP

Esta foto, tomada y recibida del Departamento del Primer Ministro de Nueva Gales del Sur el 15 de diciembre de 2025, muestra al primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns (izq.), hablando con Ahmed Al Ahmed, el hombre que detuvo y desarmó a uno de los atacantes de Bondi Beach, en el Hospital St George de Sídney.  
RECONOCIMIENTO

