Miami activa portal web para consultar salarios de empleados municipales, podría sorprenderse

Sitio web con datos salariales de la nómina de la Ciudad de Miami.

MIAMI. - La Ciudad de Miami activó un portal de transparencia salarial que permite a cualquier ciudadano consultar de manera gratuita y en línea los sueldos de los empleados municipales, desde funcionarios administrativos y mandos policiales hasta comisionados y el administrador municipal.

La nueva herramienta fue impulsada por el comisionado del Distrito 3, Rolando Escalona, en respuesta a las crecientes críticas sobre el peso que representan las nóminas en el presupuesto del gobierno local.

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La puesta en marcha del portal responde a un debate público abierto desde finales de 2025, cuando el medio Coconut Grove Spotlight reveló que cerca del 70 % del presupuesto anual de la ciudad se destina al pago de salarios y que un número creciente de empleados percibe más de 200.000 dólares al año.

El reporte avivó la discusión sobre la sostenibilidad fiscal del ayuntamiento y motivó a Escalona, recién electo en ese momento, a presentar una propuesta para abrir esos datos al escrutinio público.

“Creo que destinar el 70 % de todo el dinero que recaudamos a salarios es mucho. Deberíamos lograr reducir esa cifra”, declaró Escalona.

Información de la plataforma

A través del portal, accesible desde el sitio web oficial de la Ciudad, los residentes pueden introducir el nombre de cualquier empleado municipal y obtener tres datos centrales: el salario anual, el monto del último cheque de pago —incluidos los beneficios— y el total cobrado hasta la fecha en el año en curso.

La herramienta abarca a todos los niveles de la administración, sin excepciones para los cargos electos ni para la cúpula del Departamento de Policía.

A modo de ejemplo, la consulta arroja que el propio Escalona percibe un salario anual de 58.200 dólares como comisionado, mientras que el administrador municipal James Reyes recibe 475.000 dólares al año, una de las remuneraciones más altas del organigrama.

Aprobación unánime y meses de pruebas

El proyecto recibió luz verde en una sesión de la Comisión celebrada en febrero, cuando los ediles respaldaron por unanimidad la resolución patrocinada por Escalona.

Tras varios meses de pruebas internas y depuración de bases de datos, la plataforma quedó oficialmente abierta al público el miércoles, según confirmó el ayuntamiento.

El portal fue diseñado a partir del modelo que el Condado Miami-Dade ya emplea desde hace años para divulgar los salarios de sus funcionarios. La administración municipal adaptó esa arquitectura tecnológica para incorporar la totalidad de la planilla de la urbe.

Acceso facilitado a los registros públicos

Aunque los datos sobre sueldos públicos son accesibles por ley bajo el estatuto de transparencia de Florida (Florida Sunshine Law), su obtención solía requerir la presentación de solicitudes formales de registros públicos, un trámite que podía demorarse semanas y exigir intercambios reiterados con la oficina del secretario municipal. El nuevo portal elimina esos pasos.

“Nuestros residentes están ocupados. A veces simplemente no tienen tiempo de enviar dos o tres correos para pedir un registro público. Esto les facilitará el acceso”, afirmó Escalona.

Paquete legislativo más amplio

La aprobación del portal coincidió con la luz verde otorgada por la Comisión a otra iniciativa de Escalona: la creación de un Distrito de Mejoramiento Comercial (BID) para la icónica Calle Ocho, en la Pequeña Habana.

Ambas medidas forman parte de la primera tanda de propuestas del comisionado desde su llegada al cargo y reflejan, según su entorno, una agenda centrada en la rendición de cuentas y la revitalización económica de los corredores comerciales del Distrito 3.

Próximos pasos

Aunque la herramienta ya está disponible, fuentes municipales adelantaron que se prevén actualizaciones periódicas para incorporar gráficos comparativos por departamentos y datos históricos sobre la evolución de la nómina.

Organizaciones cívicas locales han anticipado, por su parte, que utilizarán el portal para elaborar análisis independientes sobre la estructura salarial de la Ciudad y para comparar a Miami con otras grandes urbes del estado, en un debate que se anticipa central de cara a la próxima discusión presupuestaria del ejercicio fiscal 2026-2027.