viernes 29  de  mayo 2026
úLTIMA HORA

Jefe del Comando Sur se reúne con alto mando del Ejército cubano

Los generales sostuvieron "un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa" y abordó temas como "la seguridad del personal militar y sus familias y la preparación operativa, junto con los oficiales de la base"

El jefe del Comando Sur Francis L. Donovan (derecha) junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, (centro) y el asesor principal de seguridad nacional Stephen Miller.

El jefe del Comando Sur Francis L. Donovan (derecha) junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, (centro) y el asesor principal de seguridad nacional Stephen Miller.

JOE RAEDLE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, mantuvo este viernes un inusual encuentro sobre seguridad con el jefe del Estado Mayor General de Cuba, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la estación naval de la Bahía de Guantánamo, Cuba.

Según un breve comunicado del Comando Sur, los generales sostuvieron "un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa" y abordó temas como "la seguridad del personal militar y sus familias y la preparación operativa, junto con los oficiales de la base".

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"La estación naval de la Bahía de Guantánamo constituye un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio", indicó la nota.

La tensión aumenta mientras la incertidumbre consume al pueblo cubano

Donovan realizó además una evaluación de la "seguridad perimetral de la base naval".

Estados Unidos ha aumentado la presión sobre Cuba con la intención de que La Habana introduzca reformas económicas y políticas.

Las relaciones entre Washington y La Habana se tensaron aún más después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano en 1996.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a calificar al gobernante cubano como un "fugitivo" de la Justicia estadounidense, pero se negó a comentar más datos sobre planes para arrestarlo.

FUENTE: Con información AFP.

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