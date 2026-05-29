Representante federal de Florida Frederica Wilson anuncia que no buscará la reelección al Congreso en 2026

MIAMI. – La congresista demócrata Frederica S. Wilson anunció este viernes que no buscará la reelección al Congreso de Estados Unidos, durante una ceremonia celebrada en Miami Gardens en la que una calle fue rebautizada con su nombre en reconocimiento a décadas de servicio público, liderazgo educativo y trabajo comunitario en el sur de Florida.

El acto oficial de este viernes 29 de mayo designó la Northwest 206th Terrace, entre las avenidas 45 y 47, como Frederica S. Wilson Boulevard , una vía ubicada junto a la escuela primaria Dr. Frederica S. Wilson/Skyway Elementary School, institución que ya lleva el nombre de la legisladora.

Wilson participó en la ceremonia acompañada por el concejal de Miami Gardens Reggie Leon, funcionarios electos, educadores, estudiantes y miembros de la comunidad. Según las autoridades de la ciudad, el reconocimiento destaca su compromiso con el servicio público, la educación y el empoderamiento de los jóvenes del sur de Florida.

Carrera dedicada a la educación y el servicio público

Wilson ha desarrollado una extensa trayectoria como educadora, directora escolar, legisladora estatal y miembro del Congreso de EEUU. A lo largo de su carrera se ha distinguido por promover oportunidades educativas y apoyar a niños y familias en el condado Miami-Dade.

Entre sus iniciativas más conocidas figura el programa 5000 Role Models of Excellence Project, dedicado a brindar orientación y oportunidades a jóvenes de la comunidad. Lo que comenzó como un esfuerzo local se convirtió, con el tiempo, en un proyecto de alcance nacional.

Reacciones tras el anuncio

La decisión de Wilson provocó reacciones inmediatas entre líderes políticos del sur de Florida.

El senador estatal demócrata Shevrin Jones destacó que conoció a Wilson antes de que fuera congresista, cuando se desempeñaba como directora escolar. La describió como mentora, defensora de los jóvenes y una servidora pública que dedicó su vida a abrir puertas y crear oportunidades para las nuevas generaciones.

Jones recordó además que formó parte de la primera generación del programa 500 Role Models, iniciativa que posteriormente evolucionó hasta convertirse en el actual 5000 Role Models of Excellence Project.

“Ella siempre será nuestra directora, nuestra congresista y una de las más grandes servidoras públicas del sur de Florida”, expresó.

Por su parte, la representante estatal demócrata Ashley Gantt calificó a Wilson como “un verdadero ícono del sur de Florida” y resaltó su trayectoria como maestra, legisladora estatal y congresista durante los últimos 16 años.

Gantt aprovechó la ocasión para anunciar su candidatura al Distrito Senatorial 34 de Florida, una vacante que se abriría luego de que Jones anunciara su intención de aspirar al escaño congresional que dejará Wilson.

El congresista federal republicano Carlos A. Giménez también elogió la trayectoria de Wilson, a quien describió como una educadora pionera, estadista y legisladora efectiva que logró ganarse el respeto de colegas de ambos partidos políticos.

“Trabajamos juntos en numerosas iniciativas bipartidistas para nuestra comunidad del sur de Florida y extrañaremos su espíritu tenaz en el Congreso”, afirmó Giménez.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, agradeció a Wilson “en nombre de los casi tres millones de residentes del condado” por “una vida de extraordinario servicio” y destacó su legado como educadora, mentora y defensora de la comunidad.

“Desde el programa 5,000 Role Models of Excellence hasta las innumerables vidas que ha impactado en nuestro condado, su huella es inconmensurable”, señaló la alcaldesa.

A esas expresiones se sumó la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, quien describió a Wilson como “parte del alma del sur de Florida” y elogió su liderazgo en Washington.

La congresista Debbie Wasserman Schultz también destacó la influencia de Wilson en la región, recordando su paso por el sistema educativo, la Junta Escolar, la Legislatura estatal y el Congreso, así como su trabajo para crear empleos, apoyar a las familias trabajadoras y promover programas comunitarios.

Un legado que trasciende la política

Con el anuncio de Wilson concluye una etapa en la política del sur de Florida marcada por su defensa de la educación y su trabajo con los jóvenes. Las reacciones de líderes locales, estatales y federales reflejan la influencia que ejerció durante décadas tanto dentro como fuera de los cargos públicos.

Para muchos de quienes la conocieron como maestra, directora, legisladora o congresista, su legado seguirá vinculado a las oportunidades que ayudó a crear para miles de jóvenes y familias de Miami-Dade.

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