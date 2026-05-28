jueves 28  de  mayo 2026
GUERRA

JD Vance: EEUU e Irán continúan negociando un acuerdo sin saber "cuándo o si se firmará"

El vicepresidente confirmó avances significativos en las negociaciones, pero reconoció dos escollos para alcanzar el acuerdo relativo a las reservas de uranio enriquecido y "la cuestión del enriquecimiento propiamente dicho"

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, habla con los periodistas el 28 de mayo de 2026 en la Base Conjunta Andrews, Maryland.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, habla con los periodistas el 28 de mayo de 2026 en la Base Conjunta Andrews, Maryland.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan sin saber "cuándo -o si- se firmará" el memorando de entendimiento que anunció este jueves Washington, y negó posteriormente Irán, afirmó el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien dijo sentirse "optimista".

Vance aseguró que, pese a los ataques intermitentes en Oriente Medio, el "alto el fuego se mantiene" mientras consensúan un texto común que ponga fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán y permita reabrir el estrecho de Ormuz.

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El vicepresidente confirmó avances significativos en las negociaciones, pero reconoció dos escollos para alcanzar el acuerdo relativo a las reservas de uranio enriquecido y "la cuestión del enriquecimiento propiamente dicho".

El objetivo es preparar el terreno para una "negociación exitosa", pese a los detalles que quedarán para un futuro porque "requerirán un poco de tiempo", declaró Vance a un grupo de periodistas, cuando regresaba de una ceremonia de graduación de la fuerza aérea en Colorado, y reconoció que ambos países siguen intercambiando propuestas.

Trump no acepta un mal acuerdo

"Estamos llegando a un punto en el que, potencialmente, podríamos sentarnos a la mesa y zanjar estas cuestiones; sin embargo, eso exige que logremos avanzar un poco más. No puedo garantizar que lleguemos a ese punto, pero, tal como están las cosas ahora mismo, me siento bastante optimista al respecto", declaró.

Calificando de "difícil" el tratar de determinar "con exactitud" si el inquilino de la Casa Blanca firmará el memorando de entendimiento y, en tal caso, cuándo lo hará, el jerarca estadounidense ha señalado que, por el momento, están "debatiendo algunos detalles" del texto.

"Hemos avanzado mucho en este tema", insistió, considerando que está "muy claro" que "los iraníes quieren un acuerdo" y "abrir el estrecho de Ormuz". Sin embargo, confesó que existen cuestiones relativas al tema nuclear, las reservas de uranio altamente enriquecido y el propio enriquecimiento sobre las cuales siguen debatiendo con la República Islámica.

Washington dijo hoy haber alcanzado un acuerdo con Irán a la espera de la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump, anuncio que más tarde negó Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió tras el anuncio de un preacuerdo que Trump no aceptaría "un mal pacto" al dejar claras "las líneas rojas" que incluyen entregar el uranio altamente enriquecido, no desarrollar el arma nuclear y permitir el libre tránsito en el estrecho de Ormuz.

El vicepresidente remarcó la importancia de la verificación ante un eventual memorando "para garantizar el cumplimiento del acuerdo por parte de Irán".

"De tener éxito, el pacto tendría un impacto significativo en las capacidades militares y nucleares de Irán, lo cual beneficiaría a los Estados Unidos", predijo sobre las negociaciones que siguen en curso.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

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