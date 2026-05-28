Omán asegura a EEUU que no planea unirse a Irán para cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

El petrolero de crudo Idemitsu Maru, propiedad de una subsidiaria de Idemitsu Kosan, navega por la bahía de Ise cerca de la ciudad de Chita en la prefectura de Aichi el 25 de mayo de 2026, después de convertirse en el primer petrolero de crudo con destino a Japón en transitar el estrecho de Ormuz desde que comenzó el conflicto en Irán.

WASHINGTON — Omán aseguró este jueves a Estados Unidos que no planea unirse a Irán en el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz, explicó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

"Esta mañana hablé por teléfono con el embajador de Omán y me aseguró que no hay planes para imponer un peaje en el estrecho", explicó Bessent en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

DEPARTAMENTO DEL TESORO EEUU advierte con sancionar a Omán si ayuda a Irán en el Estrecho de Ormuz

Esta llamada se produjo después de que, según información publicada por la prensa, Irán estuviera discutiendo con Omán establecer un sistema de pagos en el estrecho, ante lo que Washington amenazó con imponer sanciones al país árabe.

Según el responsable del Tesoro, ambos políticos comentaron la importancia de mantener las "buenas relaciones" bilaterales de las que Estados Unidos y Omán han gozado durante los últimos 200 años.

Amenaza de sanciones

"Quiere que estas relaciones duren otros 200 años más y, como saben, le dije que (el peaje) era impensable y que no quería arriesgarse a que ni los ciudadanos omaníes ni las instituciones financieras omaníes fueran sancionados", declaró Bessent.

Este mismo jueves, el secretario del Tesoro había amenazado a través de la red social X con imponer sanciones a Omán, un aliado tradicional de Washington, si imponía un peaje en el estrecho, una vía clave para el comercio de crudo que se sitúa entre Irán y Omán.

"Omán debe saber que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos apuntará de manera agresiva a cualquier actor involucrado —directa o indirectamente— en facilitar peajes en el estrecho, y cualquier posible socio será sancionado", advirtió Bessent en una publicación en X.

La advertencia de Bessent se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara el miércoles con que se tomarían medidas contra cualquier país que quisiera controlar el estrecho: "Omán se comportará como todos los demás o tendremos que volarlos por los aires", declaró.

Preguntado este jueves por las palabras de Trump, el secretario del Tesoro aseguró que lo que el presidente quiso fue "puntualizar la importancia de la libertad de navegación en el estrecho".

FUENTE: Con información de EFE