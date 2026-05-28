Oposición propone negociación con el chavismo liderada por Machado y el acompañamiento de EEUU

La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a los simpatizantes durante una conferencia de prensa, en la Ciudad de Panamá, el 23 de mayo de 2026.

CARACAS.- La oposición democrática venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria, planteó una negociación política "seria, firme y responsable" con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y con el acompañamiento de Estados Unidos para "restaurar la democracia" en el país.

Según un comunicado compartido en redes sociales, la negociación sería liderada por María Corina Machado , Premio Nobel de la Paz 2025, y tiene como objetivo principal la celebración de "una elección presidencial libre, transparente y soberana", lo cual pasa por el cambio del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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"Expresamos nuestra determinación a impulsar una negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino para restaurar la democracia en Venezuela con el acompañamiento del Gobierno de los EEUU. Estas negociaciones serán lideradas por María Corina Machado en su rol de conductora del proceso democrático del país", indicaron.

Añadieron que estas negociaciones se harían en articulación con la Plataforma Unitaria Democrática y en consulta con las organizaciones de la sociedad venezolana. En el equipo negociador hay técnicos y representantes políticos.

La Plataforma difundió una hoja de ruta tras la reunión de Machado y dirigentes de la oposición en Panamá el pasado fin de semana. En esta cita participó de forma virtual Edmundo González Urrutia, desde su exilio en España.

El régimen venezolano considera a Machado una "prófuga de la justicia" y la acusa de solicitar la intervención militar estadounidense que derrocó al exdictador Nicolás Maduro el pasado enero. La líder opositora se encuentra en el exilio desde diciembre, cuando protagonizó un espectacular escape del país para recibir el Nobel de la Paz en Oslo.

Acuerdo nacional

En el comunicado denominado "Manifiesto de Panamá", la oposición convocó a la construcción de un Gran Acuerdo Nacional para la Recuperación de la República.

Indicaron que "este esfuerzo pertenece al país entero, y para ello, convocamos a ciudadanos, partidos y movimientos democráticos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, sectores productivos, organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y venezolanos dentro y fuera de la patria a incorporarse a esta gran alianza".

Los opositores, además, exigieron que se produjeran gestos "que contribuyan a crear un ambiente político favorable en Venezuela".

Dentro de estos gestos pidieron la liberación plena de los presos políticos, civiles y militares, el retorno seguro de los exiliados por razones políticas, y la normalización del espacio cívico y político, "incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo y de los grupos armados, ilegales o terroristas".

FUENTE: Con información de la Plataforma Unitaria Democrática/EFE/AFP