Putin afirma en discurso de fin de año: Rusia cree en la victoria

El mandatario ruso llamó a sus ciudadanos a "respaldar a los héroes" que combaten en Ucrania. Putin celebra 26 años de la llegada al poder

Vladmir Putin, presidente de Rusia, insiste en atacar a Ucrania.

Vladmir Putin, presidente de Rusia, insiste en atacar a Ucrania. 

afp
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MOSCÚ.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó en su discurso de Nochevieja, este miércoles 31 de diciembre, que su país cree en la victoria en Ucrania, donde lanzó hace casi cuatro años una ofensiva a gran escala.

"Creemos en vosotros y en nuestra victoria", aseguró en su discurso emitido en la península de Kamchatka, la región más oriental de Rusia y la primera en entrar en 2026.

En medio de los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin al conflicto, el mandatario ruso llamó a sus ciudadanos a "respaldar a los héroes" que combaten en el país vecino.

A su vez, Putin deseó un feliz año nuevo a "los combatientes y comandantes" en Ucrania: "Millones de personas en toda Rusia, créanme, piensan en ustedes", expresó.

Esta es la cuarta Nochevieja de Rusia desde el inicio de esta ofensiva con un fuerte coste humano. Las bajas militares en ambos bandos se estiman en decenas o cientos de miles.

Aniversario de Putin

El 31 de diciembre también es el 26º aniversario de la llegada de Vladimir Putin al poder. Se convirtió en presidente de Rusia en la víspera de Año Nuevo de 1999, cuando Boris Yeltsin dimitió.

El discurso televisado de Nochevieja es una tradición de estas fiestas en Rusia, iniciada por el dirigente soviético Leonid Brézhnev, que siguen millones de personas desde sus hogares.

Se emite por la televisión estatal justo antes de medianoche en las 11 zonas horarias del país.

FUENTE: Con información de AFP

