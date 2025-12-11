jueves 11  de  diciembre 2025
ACUERDO

Putin y Maduro estrechan sus lazos y reafirma su respaldo a Venezuela ante crisis con EEUU

Según la presidencia rusa, ambos mandatarios confirmaron además su "compromiso mutuo" con la puesta en marcha de proyectos ruso-venezolanos, especialmente en los ámbitos económico, energético y comercial

El presidente ruso, Vladimir Putin.&nbsp;

El presidente ruso, Vladimir Putin. 

AFP

MOSCÚ.- El gobernante ruso, Vladimir Putin, reafirmó este jueves por teléfono su apoyo a su par venezolano Nicolás Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y la incautación de un petrolero frente a la costa de Venezuela.

"Vladimir Putin expresó solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del régimen de Maduro, dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa", dijo el Kremlin en el resumen de la llamada.

Lee además
Obra inédita: María Dolorosa. video
DESDE EL VATICANO

Chrispapita: “Hay que volver a Dios a través de la belleza”
Imagen referencial de las diferentes redes sociales que existen. 
TESTIMONIO

"Lo incitaban a morir": francesa acusa a las redes tras el suicidio de su hijo

Según la presidencia rusa, ambos mandatarios confirmaron además su "compromiso mutuo" con la puesta en marcha de proyectos ruso-venezolanos, especialmente en los ámbitos económico, energético y comercial.

Maduro, un fiel aliado de Putin, anunció en mayo un nuevo acercamiento entre Moscú y Caracas con la firma de un tratado de cooperación.

El gobierno estadounidense multiplica las medidas, tanto económicas como militares, para aumentar la presión sobre el dictador venezolano quiuen ha sumergido al país caribeño en una profunda crisis económica, donde la dolarización informal ahoga a aquellos que no poseen ingresos en dólares.

El dirigente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los días de Maduro estaban "contados" en una reciente entrevista con el sitio web Politico.

Washington ha desplegado un importante dispositivo militar en el Caribe desde este verano.

Pero la incautación del petrolero constituye una novedad en esta crisis, ya que los hidrocarburos son la principal fuente de ingresos de Venezuela.

Barco petrolero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela, en el marco de las tensiones entre Washington y Caracas, especialmente desde que las autoridades estadounidenses comenzaron a intervenir narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

"Fue incautado por buenas razones", se limitó a indicar. Se publicarán fotos de la operación, añadió.

"Asumo que nos quedaremos con el petróleo", detalló luego.

La confirmación de Trump llega apenas un día después de que advirtiera al dictador venezolano Nicolás Maduro de que tiene "los días contados", reiterando que los ataques contra narcotraficantes en aguas de la región "pronto" se llevarán a cabo también por tierra.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

María Corina Machado hace aparición en Oslo tras ser premiada con el Nobel de la Paz

Una nueva denuncia de acoso sexual salpica a los socialistas españoles

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (en el centro), saluda a sus seguidores reunidos frente al Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025. video
NORUEGA

María Corina Machado hace aparición en Oslo tras ser premiada con el Nobel de la Paz

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami.
POLÍTICA

Alcaldesa electa de Miami anuncia freno a la cooperación policial con agentes de Inmigración

El presidente estadounidense Donald Trump durante una mesa redonda en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025.  video
TENSIONES

Trump anuncia la incautación de un petrolero frente a costas de Venezuela

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
MEDIDAS

EEUU anuncia aranceles progresivos contra Nicaragua por sus políticas "irrazonables"

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
EL DINERO DE TODOS

DeSantis presenta un presupuesto de $117.4 mil millones con aumentos en educación y recortes en impuestos

Por CÉSAR MENÉNDEZ
María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
NORUEGA

María Corina Machado: nuestra lucha será ejemplo para aquellos países que no tienen libertad

Imagen de referencia de una patrulla de policía.
ATRINCHERAMIENTO

Sospechoso se atrinchera en un local de Hialeah durante operativo policial

Daniel Pérez, presidente de la Cámara de Florida.
NUEVAS LEYES

Florida impulsa reforma sanitaria inspirada en la agenda del presidente Trump

El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Trump lanza advertencia directa a Petro: "será el siguiente", después de Maduro