Putin y Maduro estrechan sus lazos y reafirma su respaldo a Venezuela ante crisis con EEUU

MOSCÚ. - El gobernante ruso, Vladimir Putin , reafirmó este jueves por teléfono su apoyo a su par venezolano Nicolás Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y la incautación de un petrolero frente a la costa de Venezuela .

"Vladimir Putin expresó solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del régimen de Maduro, dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa", dijo el Kremlin en el resumen de la llamada.

Según la presidencia rusa, ambos mandatarios confirmaron además su "compromiso mutuo" con la puesta en marcha de proyectos ruso-venezolanos, especialmente en los ámbitos económico, energético y comercial.

Maduro, un fiel aliado de Putin, anunció en mayo un nuevo acercamiento entre Moscú y Caracas con la firma de un tratado de cooperación.

El gobierno estadounidense multiplica las medidas, tanto económicas como militares, para aumentar la presión sobre el dictador venezolano quiuen ha sumergido al país caribeño en una profunda crisis económica, donde la dolarización informal ahoga a aquellos que no poseen ingresos en dólares.

El dirigente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los días de Maduro estaban "contados" en una reciente entrevista con el sitio web Politico.

Washington ha desplegado un importante dispositivo militar en el Caribe desde este verano.

Pero la incautación del petrolero constituye una novedad en esta crisis, ya que los hidrocarburos son la principal fuente de ingresos de Venezuela.

Barco petrolero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela, en el marco de las tensiones entre Washington y Caracas, especialmente desde que las autoridades estadounidenses comenzaron a intervenir narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

"Fue incautado por buenas razones", se limitó a indicar. Se publicarán fotos de la operación, añadió.

"Asumo que nos quedaremos con el petróleo", detalló luego.

La confirmación de Trump llega apenas un día después de que advirtiera al dictador venezolano Nicolás Maduro de que tiene "los días contados", reiterando que los ataques contra narcotraficantes en aguas de la región "pronto" se llevarán a cabo también por tierra.

FUENTE: Con información de AFP