domingo 7  de  junio 2026
GUERRA

Ucrania eleva a más de 1,37 millones las bajas militares de Rusia en la guerra

Un balance difundido por el Estado Mayor ucraniano reporta que Moscú perdió 1350 soldados en las últimas 24 horas, además artillería y vehículos de combate

Soldados ucranianos a principios de la invasión a Rusia. &nbsp;

Soldados ucranianos a principios de la invasión a Rusia.

 

GENYA SAVILOV/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó este domingo que las tropas rusas sufrieron otras 1.350 bajas durante las últimas 24 horas de combates, elevando a aproximadamente 1.373.620 el número total de efectivos perdidos por Moscú desde el inicio de la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022.

La actualización fue difundida a través de la página oficial de Facebook del Estado Mayor ucraniano y reproducida por la agencia Ukrinform. La publicación puede consultarse en la cuenta oficial del organismo militar.

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Pérdidas totales

Según el comunicado, las "pérdidas totales estimadas del enemigo del 24.02.22 al 07.06.2026" ascienden a "alrededor de 1.373.620 (+1.350) personas" entre el personal militar ruso.

Además de las bajas humanas, Kiev reportó nuevas pérdidas en equipos y armamento utilizados por las fuerzas rusas en el frente de guerra. El balance señala que Rusia perdió "11.989 (+6) tanques", "24.700 (+4) vehículos blindados de combate" y "43.479 (+82) sistemas de artillería" desde el comienzo de la invasión.

El Estado Mayor ucraniano también indicó que las fuerzas rusas registraron pérdidas de "1.844 (+7) sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes", conocidos como MLRS, y "1.407 (+2) sistemas de defensa aérea". Asimismo, el informe mantiene en 436 el número de aviones destruidos y en 353 los helicópteros perdidos por Moscú durante el conflicto.

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Operativos

Uno de los mayores incrementos reportados en la jornada correspondió a los vehículos aéreos no tripulados. Según el parte militar, las fuerzas ucranianas destruyeron otros 2.245 drones tácticos y operativos, elevando la cifra acumulada a "334.063 (+2.245) UAVs de nivel operativo-táctico".

La actualización también destaca pérdidas en materia logística. De acuerdo con el informe, Rusia perdió otros 393 vehículos de transporte y cisternas de combustible, para un total de "104.051 (+393) vehículos automotores y cisternas". Además, las autoridades militares ucranianas contabilizaron "4.257 (+4) unidades de equipo especial" y "1.595 (+10) complejos robóticos terrestres" destruidos desde el inicio de la guerra.

En cuanto a otros sistemas estratégicos, el balance difundido por Kiev cifra en "4.733 misiles de crucero" las pérdidas acumuladas de Rusia, además de "33 barcos o lanchas" y "dos submarinos".

Las cifras publicadas por el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania son presentadas en medio de la continuidad de las operaciones militares en varios sectores del frente. Como ocurre durante los conflictos armados, los balances de bajas y pérdidas materiales divulgados por las partes beligerantes no pueden verificarse de forma independiente en tiempo real.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/Ukrinform

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