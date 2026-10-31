sábado 31  de  octubre 2026
CASA BLANCA

Trump recibe al estadounidense que trajo de regreso luego de cuatro años preso en Rusia

"Es un honor tenerte aquí, junto a tu familia", dijo Trump durante el encuentro con Stephen Hubbard en el Despacho Oval

El presidente Donald J. Trump recibió en el Salón Oval a Stephen Hubbard, estadounidense que pasó más de cuatro años encarcelado en Rusia, el 30 de octubre de 2026

El presidente Donald J. Trump recibió en el Salón Oval a Stephen Hubbard, estadounidense que pasó más de cuatro años encarcelado en Rusia, el 30 de octubre de 2026

Casa Blanca
Por Julián Varela

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el viernes en el Despacho Oval de la Casa Blanca a Stephen Hubbard, estadounidense de 74 años que pasó más de cuatro años encarcelado en Rusia. Reivindicó su intervención ante el mandatario ruso, Vladímir Putin, para conseguir su liberación.

"Es un honor tenerte aquí, junto a tu familia", dijo Trump durante el encuentro, en el que describió a Hubbard como alguien a quien quería traer de vuelta a Estados Unidos.

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El estadounidense, un profesor jubilado originario de Míchigan, fue detenido en Ucrania en 2022, después de la invasión rusa, y acusado por Moscú de combatir como mercenario del lado ucraniano.

En octubre de 2024, Stephen Hubbard fue condenado a seis años y diez meses de prisión, aunque su equipo legal negó que hubiera participado en actividades militares.

El Departamento de Estado estadounidense lo había incluido en la categoría de ciudadanos detenidos injustamente.

El presidente también defendió su decisión de no imponer nuevas sanciones a Moscú mientras negociaba su liberación y calificó de "estúpidas" a las personas que reclamaban esas medidas durante las conversaciones.

Hubbard respondió que los rusos "se ríen de esas sanciones".

Salida de prisión

Hubbard relató durante el encuentro que no creyó que sería liberado hasta que los guardias le entregaron ropa nueva y lo condujeron hacia la salida de la prisión.

"Solo entonces creí finalmente que realmente iba a algún lugar", explicó.

Trump sostuvo que Putin aceptó liberarlo tras una petición directa suya y que Washington no tuvo que dar nada a cambio.

El presidente ruso anunció el miércoles la liberación de Hubbard al recibir en San Petersburgo al enviado estadounidense Steve Witkoff. Witkoff se reunió el miércoles con Putin. Tras el encuentro, el líder ruso señaló la disposición de Moscú a retomar las conversaciones con Kiev y Washington para poner fin a la guerra, desatada con la invasión rusa de Ucrania en 2022.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

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