Putin afirma: "Musk es un genio, un verdadero genio"

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó este miércoles de "genio" al dueño de SpaceX, el multimillonario Elon Musk, y aseguró que Moscú mantiene estrechos contactos con Washington en cooperación espacial.

"Elon Musk es un genio, un verdadero genio. ¿Cuántas naves espaciales tiene en órbita? Más de 5.000", dijo el jefe del Kremlin en los márgenes de la cumbre Rusia-Africa que se celebra entre hoy y mañana en Moscú.

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Seguidamente, en alusión a la incipiente red satelital rusa Rassvet, añadió: "Y nosotros apenas estamos dando los primeros pasos".

Putin, citado por las agencias rusas, dijo que, aunque sean competidores, aboga porque Rusia y EEUU no pongan trabas.

Cooperación entre Rusia y EEUU

"Tanto nosotros como nuestros socios estadounidenses valoramos esto, y a pesar de los problemas políticos, trabajamos de forma estrecha", aseguró.

En las últimas semanas el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció que sin previo aviso la tecnología Starlink de Musk había dejado de funcionar a partir de ciertas velocidades.

No obstante, el pasado sábado, Ucrania agradeció a EEUU que el servicio militar de Starlink que emplea el ejército de su país volviera a funcionar sin restricciones, algo que se produjo tras una petición expresa a Musk del presidente Donald Trump.

El líder republicano explicó en su reciente mensaje que las restricciones que se imponen al uso de los satélites Starlink buscan evitar que estos se conviertan en blanco de ataques de represalia rusos, lo que finalmente generaría grandes cantidades de escombros y convertiría "en inutilizable el espacio".

FUENTE: Con información de AFP.