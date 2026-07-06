lunes 6  de  julio 2026
Fútbol

España elimina a Portugal y pone fin al último Mundial de Cristiano Ronaldo

España derrotó 1-0 a Portugal con un gol de Mikel Merino y avanzó a cuartos de final del Mundial 2026, poniendo fin al último Mundial de Cristiano Ronaldo

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, número 07, reacciona tras la derrota en el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Portugal y España, disputado en el estadio Dallas de Arlington el 6 de julio de 2026.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, número 07, reacciona tras la derrota en el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Portugal y España, disputado en el estadio Dallas de Arlington el 6 de julio de 2026.

Paul ELLIS / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

España selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse 1-0 a Portugal en un intenso duelo de octavos disputado en el Dallas Stadium de Arlington, Texas. Un gol de Mikel Merino en el tiempo añadido acabó con la resistencia lusa y marcó el final de la trayectoria mundialista de Cristiano Ronaldo.

Cuando todo apuntaba a la prórroga, el mediocampista español, que había ingresado desde el banquillo, aprovechó una oportunidad en el minuto 90+1 para enviar el balón al fondo de la red y darle a La Roja un triunfo agónico.

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El encuentro estuvo marcado por la igualdad y la intensidad desde el inicio. Portugal apostó por la experiencia de Cristiano Ronaldo, quien disputó su último partido en una Copa del Mundo. El delantero buscó el gol en varias ocasiones, participó en la construcción del juego y protagonizó una de las opciones más claras tras una asistencia de Bruno Fernandes.

Los lusos también encontraron buenas actuaciones de João Félix y Bruno Fernandes, mientras que el guardameta Diogo Costa sostuvo a su equipo con intervenciones decisivas, incluida una doble atajada frente a Lamine Yamal y Álex Baena.

España respondió con el desequilibrio constante de Lamine Yamal, la movilidad de Dani Olmo y Álex Baena y el control de Pedri en el mediocampo. Además, el portero Unai Simón volvió a ser determinante con varias intervenciones que permitieron mantener su arco en cero por quinto partido consecutivo en el torneo.

Con este resultado, la selección dirigida por Luis de la Fuente avanza a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica. Portugal, en cambio, se despide del Mundial y también del último capítulo mundialista de Cristiano Ronaldo.

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