Catar responsabiliza a Irán de ataques a tres buques en el Estrecho de Ormuz

Buques anclados en el estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán.

Tres buques fueron alcanzados por proyectiles en aguas del Estrecho de Ormuz, reportó este martes la agencia británica de seguridad marítima UKMTO, después de que Catar denunciara un ataque de Irán contra una de sus embarcaciones.

La primera embarcación fue alcanzada por un proyectil de alto calibre, cuyo origen no fue identificado, o no se quiere decir. Sólo Irán ataca a buques en el Estrecho de Ormuz.

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El proyectil o pequeño misil golpeó la nave a babor frente a las costas de Omán, provocando un incendio, según la UKMTO.

Catar - uno de los mediadores en el conflicto en Medio Oriente- denunció que el metanero "Al Rekayyat" fue atacado mientras navegaba cerca del estrecho de Ormuz y responsabilizó a Irán.

"Consideramos a Irán plenamente responsable, desde el punto de vista legal, de este ataque y de cualquier daño o repercusión que se derive de él", declaró el ministro catarí de Relaciones Exteriores, Majed Al Ansari.

La agencia británica informó que dos petroleros fueron alcanzados en la zona y que un tercero fue "impactado por un drone y sufrió daños estructurales menores".

En los tres casos, la agencia informó que no hubo heridos ni daños medioambientales.

Los incidentes ocurrieron a pesar del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en la guerra del Medio Oriente.

El futuro del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para las exportaciones de hidrocarburos del Golfo, que Irán bloqueó durante la guerra, es uno de los puntos de fricción en las negociaciones con Estados Unidos para poner fin de forma definitiva al conflicto.

FUENTE: Con información de AFP.