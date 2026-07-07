Más de 36,000 mujeres embarazadas están en riesgo tras sismos en Venezuela, según la ONU

CIUDAD DE PANAMÁ .- Unas 36,700 mujeres embarazadas afectadas por los potentes sismos que asolaron el norte de Venezuela corren serio riesgo de salud , en medio de la “grave emergencia humanitaria”, alertó este martes el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).

Del total de las mujeres en estado de gestación, unas 4,000 darán a luz en el próximo mes de agosto, dijo la agencia de la ONU.

EMERGENCIA Más de 14,600 personas permanecen en 87 campamentos tras el doble terremoto en Venezuela

Ante la emergencia que recibe ayuda humanitaria, el UNFPA hizo un llamamiento a los donantes para recaudar 10 millones de dólares a fin de "garantizar las intervenciones vitales de salud reproductiva y protección durante los tres primeros meses de la respuesta a la emergencia", se informó.

Los sismos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela el 24 de junio pasado han puesto bajo "fuerte presión" al sistema de salud del país, donde 38 centros sanitarios quedaron dañados, en medio de las graves carencias en hospitales públicos.

Sistema de salud "limitado"

"Esto limita considerablemente el acceso a servicios esenciales de salud materna para mujeres y recién nacidos", indicó el Fondo en un mensaje hecho público en las últimas horas.

Ante esta situación, "mantener la atención obstétrica y neonatal de emergencia constituye una prioridad humanitaria urgente", indicó.

El UNFPA "está intensificando su respuesta para asegurar la continuidad de los servicios de salud materna, atención obstétrica de emergencia, planificación familiar, atención clínica tras una violación y servicios de prevención y respuesta ante la violencia basada en género", indicó el texto del organismo.

La agencia de la ONU también alertó de que "la interrupción de servicios esenciales, el hacinamiento en los refugios, la separación familiar y el aumento del malestar psicosocial están agravando los riesgos de protección, especialmente para mujeres, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores".

Emergencia humanitaria en Venezuela

En un contexto en el que "más de 10,000 personas residen actualmente en refugios temporales, donde las condiciones de privacidad, iluminación y protección siguen siendo insuficientes, resulta fundamental reforzar la prevención de la violencia basada en género y garantizar un acceso seguro a servicios centrados en las supervivientes", resaltó la agencia internacional.

"Venezuela atraviesa una grave emergencia humanitaria tras dos potentes terremotos (...), dado que decenas de miles de personas permanecen en paradero desconocido, se espera que la cifra de víctimas mortales aumente a medida que continúan las labores de búsqueda y rescate", afirmó .

Según el balance oficial de este 6 de julio, 3,535 personas fallecieron y 16,740 resultaron heridas, pero no se actualiza aún la cifra de desaparecidos, que se mantiene en 157 desde el 25 de junio, un día después del suceso.

Hasta ahora, 14,634 personas se encuentran alojadas en 87 campamentos transitorios habilitados temporalmente por el Gobierno de Venezuela, según la información aportada este martes, cuando se cumplen 13 días de los terremotos en el país.

FUENTE: Con información de EFE