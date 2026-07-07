martes 7  de  julio 2026
SEGURIDAD

EEUU emite alerta por seguridad a sus ciudadanos tras terremotos en Venezuela

La embajada estadounidense en Caracas asegura que continúa monitoreando de cerca la situación tras la tragedia, para la toma de decisiones sobre seguridad

Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela

Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.-En un nuevo alerta, el gobierno de EEUU emitió nuevas recomendaciones para la seguridad de sus ciudadanos en Venezuela, luego de los dos sismos que devastaron amplios sectores de La Guaira, Caracas y de otros estados en el norte del país hace 12 días.

La Embajada estadounidense en Caracas dio a conocer el “alerta de desastre natural” con la finalidad de ratificar las medidas de movilidad y de seguridad a tomar en cuenta por los ciudadanos que permanecen en el país.

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“Continuaremos monitoreando de cerca la situación en Venezuela y los mantendremos informados para que puedan tomar decisiones sobre su seguridad”, afirma en X la representación diplomática de EEUU, país que ha enviado ayuda humanitaria ante la catástrofe del país.

Alerta de EEUU y medidas

Entre las recomendaciones, señala los vuelos comerciales y rutas terrestres activos en caso de salidas del país previstas, y también las actualizaciones de seguridad del Departamento de Estado para los ciudadanos estadounidenses.

Precisa también que el aeropuerto de Caracas permanece cerrado para vuelos comerciales, debido a los daños.

Recuerda que Venezuela ha declarado estado de emergencia y que experimenta en la actualidad “cortes generalizados de electricidad e internet” lo que dificulta las comunicaciones con familiares y allegados.

La embajada de EEUU en caracas ofrece actualmente servicios urgentes de pasaportes y de otros servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses, pero los servicios de visado en Venezuela “permanecen suspendidos”, según informó también por las páginas web oficiales.

FUENTE: Con información de usembassyve red X

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