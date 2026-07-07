EEUU emite alerta por seguridad a sus ciudadanos tras terremotos en Venezuela

CARACAS.-En un nuevo alerta, el gobierno de EEUU emitió nuevas recomendaciones para la seguridad de sus ciudadanos en Venezuela, luego de los dos sismos que devastaron amplios sectores de La Guaira, Caracas y de otros estados en el norte del país hace 12 días.
La Embajada estadounidense en Caracas dio a conocer el “alerta de desastre natural” con la finalidad de ratificar las medidas de movilidad y de seguridad a tomar en cuenta por los ciudadanos que permanecen en el país.
“Continuaremos monitoreando de cerca la situación en Venezuela y los mantendremos informados para que puedan tomar decisiones sobre su seguridad”, afirma en X la representación diplomática de EEUU, país que ha enviado ayuda humanitaria ante la catástrofe del país.
Alerta de EEUU y medidas
Entre las recomendaciones, señala los vuelos comerciales y rutas terrestres activos en caso de salidas del país previstas, y también las actualizaciones de seguridad del Departamento de Estado para los ciudadanos estadounidenses.
Precisa también que el aeropuerto de Caracas permanece cerrado para vuelos comerciales, debido a los daños.
Recuerda que Venezuela ha declarado estado de emergencia y que experimenta en la actualidad “cortes generalizados de electricidad e internet” lo que dificulta las comunicaciones con familiares y allegados.
La embajada de EEUU en caracas ofrece actualmente servicios urgentes de pasaportes y de otros servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses, pero los servicios de visado en Venezuela “permanecen suspendidos”, según informó también por las páginas web oficiales.
FUENTE: Con información de usembassyve red X