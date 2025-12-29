lunes 29  de  diciembre 2025
Régimen de Corea del Norte afirma que sus nuevos lanzamisiles pueden "aniquilar al enemigo"

El gobernante norcoreano Kim Jong Un afirmó que el nuevo sistema de armas servirá como "el principal medio de ataque" de sus fuerzas armadas

Kim Jong Un
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SEÚL — El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, recorrió una fábrica que produce nuevos lanzamisiles múltiples y alabó la capacidad de sus sistemas para "aniquilar al enemigo", informó el martes la agencia estatal de prensa.

La visita de Kim a la fábrica fue reportada un día después de que Pyongyang anunciara que realizó la prueba de dos misiles de crucero de largo alcance para mostrar "preparación para el combate".

Kim, que estuvo acompañado por dos oficiales de alto rango del programa de misiles, afirmó que el nuevo sistema de armas servirá como "el principal medio de ataque" de sus fuerzas armadas, indicó la agencia noticiosa estatal KCNA.

Agregó que el nuevo sistema de múltiples cohetes es "un sistema de armas superpoderoso, ya que puede aniquilar al enemigo mediante un ataque repentino y preciso, con alta exactitud y un poder devastador".

Imágenes divulgadas por KCNA mostraron a Kim de pie junto a los enormes sistemas de misiles en una fábrica con propaganda en las paredes.

Prueba armas antes de exportar a Rusia

Kim también supervisó el domingo el lanzamiento de misiles sobre el mar Amarillo. Ese día instó al desarrollo "ilimitado y sostenido" de las fuerzas nucleares de su país.

Corea del Norte se mantiene en guerra con el Sur y su amplio arsenal de artillería es considerado por analistas como central en su estrategia en caso de que estalle un conflicto en la península.

En los últimos años, Pyongyang ha aumentado de manera significativa sus pruebas de misiles.

Analistas consideran que busca mejorar su capacidad de ataques precisos, desafiando a Estados Unidos y Corea del Sur, y probar armas antes de exportarlas potencialmente a Rusia.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

