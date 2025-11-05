Corea del Sur afirma que Corea del Norte "está lista" para un nuevo ensayo nuclear

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, durante el ensayo de un nuevo misil en 2024.

SEÚL .- Los servicios de Inteligencia de Corea del Sur afirmó este miércoles que Corea del Norte "está lista" para un nuevo ensayo nuclear una vez que el líder norcoreano, Kim Jong Un , "dé la orden" al respecto.

Los diputados Park Sun Won, del gubernamental Partido Democrático, y Lee Seong Kweun, del opositor Partido del Poder Popular, han indicado durante una comisión de Inteligencia del Parlamento que "si Kim toma la decisión de realizar un ensayo nuclear utilizando uno de los túneles situados en Punggye Ri, el lanzamiento podría producirse en poco tiempo".

Así se han referido a los hallazgos realizados por los servicios de Inteligencia del país, cuyos representantes han mantenido previamente un encuentro con auditores de la Agencia de la Defensa surcoreana, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

El último ensayo nuclear subterráneo realizado por Pyongyang tuvo lugar en el año 2017 y, según los datos recabados, todo apunta ahora a que el país está tratando de garantizar que cuenta con material nuclear en caso de que sea necesario utilizarlo. Para ello, está construyendo instalaciones destinadas a la fabricación de ojivas nucleares.

Además, ha puesto en marcha medidas para lanzar un nuevo satélite de reconocimiento al espacio, capaz de ofrecer imágenes de alta resolución en comparación con otros satélites espía. Para ello, contará con la ayuda de Rusia, tal y como indica la Inteligencia surcoreana.