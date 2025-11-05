miércoles 5  de  noviembre 2025
TENSIÓN

Corea del Sur afirma que Corea del Norte "está lista" para un nuevo ensayo nuclear

El último ensayo nuclear subterráneo realizado por Pyongyang tuvo lugar en el año 2017 y, según los datos recabados, todo apunta ahora a que el país está tratando de garantizar que cuenta con material nuclear en caso de que sea necesario utilizarlo

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, durante el ensayo de un nuevo misil en 2024.&nbsp;&nbsp; &nbsp;

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, durante el ensayo de un nuevo misil en 2024.  

 

KCNA/EUROPA PRESS

SEÚL.- Los servicios de Inteligencia de Corea del Sur afirmó este miércoles que Corea del Norte "está lista" para un nuevo ensayo nuclear una vez que el líder norcoreano, Kim Jong Un, "dé la orden" al respecto.

Los diputados Park Sun Won, del gubernamental Partido Democrático, y Lee Seong Kweun, del opositor Partido del Poder Popular, han indicado durante una comisión de Inteligencia del Parlamento que "si Kim toma la decisión de realizar un ensayo nuclear utilizando uno de los túneles situados en Punggye Ri, el lanzamiento podría producirse en poco tiempo".

Lee además
Esta fotografía, tomada el 4 de abril de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) vía KNS el 5 de abril de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (centro) mirando a través de la mira telescópica de un fusil mientras visita una base de entrenamiento de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército Popular de Corea para observar una sesión de entrenamiento exhaustiva, en un lugar no revelado de Corea del Norte. 
GUERRA EN UCRANIA

Inteligencia de Corea del Sur afirma que Corea del Norte envió 5.000 efectivos a Rusia en dos meses
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (der.), estrechando la mano del ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back (izq.), durante su visita a la aldea fronteriza de Panmunjom, en la Zona Desmilitarizada (DMZ) que divide las dos Coreas el 3 de noviembre.   
TENSIÓN

Corea del Norte lanzó cohetes de artillería durante visita de jefe del Pentágono, según Seúl

Así se han referido a los hallazgos realizados por los servicios de Inteligencia del país, cuyos representantes han mantenido previamente un encuentro con auditores de la Agencia de la Defensa surcoreana, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

El último ensayo nuclear subterráneo realizado por Pyongyang tuvo lugar en el año 2017 y, según los datos recabados, todo apunta ahora a que el país está tratando de garantizar que cuenta con material nuclear en caso de que sea necesario utilizarlo. Para ello, está construyendo instalaciones destinadas a la fabricación de ojivas nucleares.

Además, ha puesto en marcha medidas para lanzar un nuevo satélite de reconocimiento al espacio, capaz de ofrecer imágenes de alta resolución en comparación con otros satélites espía. Para ello, contará con la ayuda de Rusia, tal y como indica la Inteligencia surcoreana.

Temas
Te puede interesar

Corea del Norte realiza prueba de misiles de crucero antes de la visita de Trump a Corea del Sur

Trump firma orden que reduce aranceles a China por tráfico de fentanilo

La Casa Blanca anuncia que Trump recibirá a su homólogo sirio en un esfuerzo diplomático por la paz

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Bryan Calvo gana las elecciones en Hialeah . 
ARRASA

Bryan Calvo hace historia al convertirse en el alcalde más joven de Hialeah

Eileen Higgins y Emilio González.
ELECCIONES 2025

Higgins y González se disputarán la alcaldía de Miami en una segunda vuelta electoral

El dictador venezolano, Nicolás Maduro.
ANÁLISIS

"Encuesta confirma el colapso del régimen de Maduro" afirma experto

Según los datos de votación anticipada, Miami Beach mostraba la participación más alta con aproximadamente un 22%, mientras que Hialeah registraba entre un 14% y un 15%, y Miami alrededor del 12% al 13%.
COMICIOS 2025

Supervisora de elecciones hace llamado a votantes ante baja participación en Miami-Dade

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
Elecciones

El socialista y musulmán Zohran Mamdani es elegido alcalde de Nueva York

Te puede interesar

Sede del Ayuntamiento de Miami.
CAMBIOS PROFUNDOS

Electorado de Miami se rebela en las urnas y aprueba un paquete de reformas históricas

Por DANIEL CASTROPÉ
Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio. 
SALUD INFANTIL

DeSantis anuncia $30 millones para hospitales pediátricos de Florida en lucha contra el cáncer

Bryan Calvo gana las elecciones en Hialeah . 
ARRASA

Bryan Calvo hace historia al convertirse en el alcalde más joven de Hialeah

La foto muestra humo y llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.
TRAGEDIA

Al menos tres muertos y 11 heridos en accidente de avión de carga de UPS en EEUU

Ataque de EEUU a una narcolancha del ELN.  
NARCOTRÁFICO

EEUU ejecuta otro ataque "cinético" contra embarcación "narcoterrorista" en el Pacífico; dos muertos