miércoles 4  de  marzo 2026
CONFLICTO ARMADO

Régimen iraní posterga funerales del asesino Jamenei

Alí Jamenei, de 86 años, fue eliminado el primer día de los ataques de EEUU e Israel. Su entierro está previsto en la ciudad santa de Mashhad (noreste), de donde era originario

El Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El régimen iraní decidió postergar los funerales de Estado de su guía supremo, Alí Jamenei, previstos para este miércoles por la noche en Teherán, en medio de los bombardeos israeloestadounidenses que sacuden el país.

"La ceremonia de despedida del imán fue postergada (...) ante la previsión de gran afluencia", afirmó la televisión estatal. La nueva fecha será "comunicada posteriormente", agregó.

"La principal razón del aplazamiento de la ceremonia son las actuales condiciones para acudir al funeral", dijo el Consejo de Coordinación de Propaganda Islámica de la provincia de Teherán, según aseguró la cadena de televisión del régimen iraní, IRIB.

Explicaron que la nueva fecha será anunciada próximamente, sin más detalles.

Quién era Jamenei?

El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, fue el llamado "guía espiritual del país" persa desde que fue nombrado en 1989, hace ya casi 37 años, en los que se enriqueció con el sacrificio del pueblo, ordenó a asesinar a miles, sobre todo en las últimas protestas y siempre consideró la eliminación de Israel con bombas nucleares y la de Estados Unidos.

Fue, además, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y con un poder absoluto, ya que sus secuaces controlan las principales instituciones como el Poder Judicial y el Parlamento.

Ante el temor de que fuera asesinado o apartado del poder, Jamenei nombró hace una semana a algunos líderes políticos iraníes como posibles administradores de Irán, entre los cuales se encuentra el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani.

Caracterizado por su turbante negro y su frondosa barba blanca, Jamenei aglutinó las distintas facciones para que ninguna acaparara demasiado poder desde que fue nombrado sucesor del ayatolá Ruholá Jomeiní el 4 junio de 1989.

Nació el 16 de julio de 1939 en la ciudad de Mashad (cerca de la frontera iraní con Afganistán) en el seno de una familia de religiosos chiitas.

Estudió el Corán en la ciudad santa del chiísmo, Nayeb, en Irak, y de regreso a Irán acudió a la escuela religiosa de Qom, bajo la dirección de los grandes ayatolás seguidores de Jomeini, y a la Universidad de Teherán.

Opositor al Sha

Desde comienzos de los sesenta, fue activista del movimiento islámico contrario al Sha Reza Palhevi y participó en el levantamiento contra la monarquía en 1963.

En 1964, regresó a Mashad y desde entonces hasta el triunfo de la mal llamada revolución en 1979 fue encarcelado varias veces por la policía política del Sha por sus actividades terroristas. A partir de 1978 se dedicó a conspirar y participó en el derrocamiento del Sha en febrero de 1979, que llevó a los extremistas ayatolás al poder.

Formó parte del Consejo de la Revolución, órgano creado tras el derrocamiento del gobierno iraní, hasta su disolución en 1980, al constituirse el primer Parlamento, del que fue diputado.

Fue miembro del Consejo Supremo de Defensa, máximo órgano del mando militar, creado al estallar la guerra entre Irán e Irak en 1980, el mismo año en que fue nombrado consejero ministerial, comandante de los Guardianes de la Revolución y más tarde líder de la plegaria semanal de los viernes en Teherán.

Tras la muerte de Jomeini, que le consideraba "su hijo espiritual", en junio de 1989 fue elegido su sucesor.

En noviembre de 1994, tras la muerte del gran ayatolá Mohamed Alí Araki, máxima autoridad del islam chiita, fue elegido su sucesor.

En junio de 1998, por primera vez desde la caída del Sha, se produjeron protestas universitarias para pedir la separación de lo político y lo religioso.

La dictadura iraní es señalada de patrocinar el terrorismo mundial a través de Hamás, Hezbolá y los hutíes, entre otros grupos. Su fin era crear armas nucleares para atacar a Israel y Estados Unidos.

FUENTE: Con información de Europa Press / AFP

Temas
Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano. 
VENEZUELA

A dos meses de la captura de Maduro, su hijo dice: "Hay garantizar la hegemonía absoluta" del chavismo

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con los líderes del Congreso bicameral en el Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.
CONFLICTO ARMADO

Submarino de EEUU hunde a un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka

Una vista del exclusivo distrito de Dubai Marina en Dubái el 3 de marzo de 2026.
Escalada del conflicto

EEUU e Israel bombardean Teherán, Irán amenaza a Medio Oriente con ataques a "centros económicos" y a Europa

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.
OPERACION CONJUNTA

EEUU: "Lanzamiento de misiles de Irán cae un 86% respecto al primer día"

Juan Carlos Bermúdez, comisionado de Miami-Dade. 
INTERLOCUTOR CLAVE

Miami-Dade pide incluir al exilio ante eventual transición en Cuba

