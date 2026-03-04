EEUU y España protagonizan nuevo desencuentro sobre la cooperación militar contra Irán

La secretaria de prensa de la Casa Blanca , Karoline Leavitt.

WASHINGTON — Los desencuentros entre España y Estados Unidos sobre la ofensiva militar contra Irán tuvieron este miércoles otro nuevo capítulo después de que Madrid negó la afirmación de la Casa Blanca de que había decidido cooperar con las fuerzas armadas estadounidenses.

La Casa Blanca afirmó este miércoles que España había aceptado "cooperar" con el ejército estadounidense en la guerra contra Irán, una afirmación que poco después fue negada por el gobierno socialista de Pedro Sánchez .

Washington reclama a España poder usar las bases militares de Rota y Morón, en el sur del país, en virtud de un acuerdo de décadas.

Pero el gobierno del socialista Sánchez rechaza la utilización de esas instalaciones en la guerra contra Irán, que el gobernante español calificó de "injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional".

"Tengo entendido que, en las últimas horas, (las autoridades españolas) han acordado cooperar con el ejército estadounidense", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sin dar más detalles.

"Desmiento tajantemente cualquier cambio"

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, tardó poco en desmentir las afirmaciones de Leavitt.

"Nuestra posición sigue absolutamente invariable y desmiento tajantemente cualquier cambio", afirmó Albares en declaraciones a la radio Cadena Ser.

La víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con "cortar todo el comercio con España" por su negativa a dejar utilizar sus bases y a aumentar su gasto en defensa en el marco de la OTAN.

"España se ha portado de manera terrible", dijo Trump a periodistas durante un encuentro con el canciller alemán, Friedrich Merz.

No está claro qué poder tendría Trump para "cortar" el comercio con España, tras la decisión de la Corte Suprema de anular su uso de poderes de emergencia para imponer aranceles arbitrarios a otros países.

Albares destacó el martes que España y Estados Unidos mantienen "una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa".

"Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro", según el ministro.

Entre tanto, El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, avala la operación de Estados Unidos e Israel en contra de Irán y aseguró que percibe "un amplio apoyo de Europa" a la misión.

España es el único país europeo a favor del régimen teocrático iraní.

Decisión "libre y soberana"

El desencuentro entre Madrid y Washington se plasmó también en otra serie de declaraciones y respuestas entre el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y el ministro español de Transportes, Óscar Puente.

Bessent había dicho que la negativa de España a que las bases de Morón y Rota sean utilizadas para la operación militar con las fuerzas estadounidenses contra Irán es algo "inaceptable" y que esa postura pone "vidas estadounidenses en riesgo".

Por su parte, Puente respondió que "quien pone en riesgo la vida de los estadounidenses es quien los lleva a una guerra, que en su opinión es "injustificada" y, por tanto, es el Gobierno de EEUU, no el de España, esto pese a las amenazas que representa Irán, el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo.

En una entrevista en la televisión pública (TVE), Puente consideró que no hay correlación entre la decisión "libre y soberana" de España de no participar y "no brindar" su territorio para las operaciones bélicas con las bajas registradas entre las filas estadounidenses en la guerra de Irán.

"Es una decisión soberana que no causa ni evita muertes de los ciudadanos americanos que se vayan a ver envueltos en este conflicto", que, insistió el ministro, España no comparte ni cree justificado.

Estas diferencias dialécticas llegan después de que Trump amenazara el martes con cortar todos los lazos comerciales con España por su falta de apoyo en la campaña militar contra Irán.

Sánchez respondió hoy con una declaración institucional en la que reiteró que su Gobierno rechaza esta guerra, algo que según èl, coincide con el sentir mayoritario de la población española.

FUENTE: Con información de AFP