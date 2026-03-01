Reino Unido acepta que EEUU use bases británicas para atacar instalaciones de misiles iraníes

Primer ministro británico, Keir Starmer, destacó que por ahora no se unirán a la ofensiva contra Irán.Gobierno de Reino Unido

LONDRES -- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este domingo que su país ha accedido a la petición de Estados Unidos para utilizar las bases británicas para atacar y degradar los sistemas de lanzamiento de misiles de Irán.

"La única forma de parar la amenaza es destruir el origen de los misiles, en sus almacenes, o las lanzaderas utilizadas para dispararlos", argumentó en un mensaje grabado publicado este domingo.

"Estados Unidos solicitó permiso para utilizar las bases estadounidenses con un propósito defensivo específico y limitado". Destacó que Reino Unido decidió aceptar esta petición "para evitar que Irán dispare misiles por toda la región, matando a civiles inocentes, poniendo en peligro la vida de británicos y atacando países que no están implicados", agregó Starmer.

Irán ha lanzado misiles y drones a Israel y contra varios países árabes que tiene en su territorio fuerzas o instalaciones militares estadounidenses.

Starmer destacó que no se han sumado a los ataques iniciales contra Irán, y ahora mismo, no se unirán a la ofensiva.

"Quiero ser muy claro: todos recordamos los errores de Irak y hemos aprendido esas lecciones", recalcó.

Además, Starmer anunció que ya hay aviones de combate británicos en el aire que "ya han interceptado con éxito ataques iraníes", aunque ha subrayado que Reino Unido sigue sin participar en la ofensiva militar estadounidense-israelí contra Irán.

"Nuestra decisión de que Reino Unido no se implique en los ataques sobre Irán ha sido deliberada. Sobre todo, porque creemos que la mejor manera de avanzar para la región y el mundo es una solución negociada" y que incluya la renuncia de Irán al desarrollo de armas nucleares, ha argüido.

Sin embargo, Starmer denuncia el "enfoque aún más imprudente y peligroso para los civiles" y recuerda que hay al menos 200.000 ciudadanos británicos en la región, lo que justifica la decisión de apoyar los ataques estadounidenses frente a esta "amenaza urgente".

Las represalias del ataque conjunto de EEUU e Israel han recaído sobre: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait, Jordania e Irak.

FUENTE: Con información de Europa Press