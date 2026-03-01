domingo 1  de  marzo 2026
OFENSIVA

Reino Unido acepta que EEUU use bases británicas para atacar instalaciones de misiles iraníes

Keir Starmer destacó que no se han sumado a los ataques iniciales contra Irán, y ahora mismo, no se unirán a la ofensiva

Primer ministro británico, Keir Starmer, destacó que por ahora no se unirán a la ofensiva contra Irán.Gobierno de Reino Unido

Primer ministro británico, Keir Starmer, destacó que por ahora no se unirán a la ofensiva contra Irán.Gobierno de Reino Unido

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES -- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este domingo que su país ha accedido a la petición de Estados Unidos para utilizar las bases británicas para atacar y degradar los sistemas de lanzamiento de misiles de Irán.

"La única forma de parar la amenaza es destruir el origen de los misiles, en sus almacenes, o las lanzaderas utilizadas para dispararlos", argumentó en un mensaje grabado publicado este domingo.

Lee además
El jefe del FBI, Kash Patel, en conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, D.C.
GUERRA EN IRÁN

El FBI eleva el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el ataque a Irán
El Líder Supremo de Irán, el Ayatolá Alí Jamenei ultimado por fuerzas conjuntas de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero de 2026.
Conflicto bélico

Israel y EEUU ultimaron a Jamenei tras una pista de la CIA sobre reunión en su complejo, según el NYT

"Estados Unidos solicitó permiso para utilizar las bases estadounidenses con un propósito defensivo específico y limitado". Destacó que Reino Unido decidió aceptar esta petición "para evitar que Irán dispare misiles por toda la región, matando a civiles inocentes, poniendo en peligro la vida de británicos y atacando países que no están implicados", agregó Starmer.

Irán ha lanzado misiles y drones a Israel y contra varios países árabes que tiene en su territorio fuerzas o instalaciones militares estadounidenses.

Starmer destacó que no se han sumado a los ataques iniciales contra Irán, y ahora mismo, no se unirán a la ofensiva.

"Quiero ser muy claro: todos recordamos los errores de Irak y hemos aprendido esas lecciones", recalcó. "Quiero ser muy claro: todos recordamos los errores de Irak y hemos aprendido esas lecciones", recalcó.

Además, Starmer anunció que ya hay aviones de combate británicos en el aire que "ya han interceptado con éxito ataques iraníes", aunque ha subrayado que Reino Unido sigue sin participar en la ofensiva militar estadounidense-israelí contra Irán.

"Nuestra decisión de que Reino Unido no se implique en los ataques sobre Irán ha sido deliberada. Sobre todo, porque creemos que la mejor manera de avanzar para la región y el mundo es una solución negociada" y que incluya la renuncia de Irán al desarrollo de armas nucleares, ha argüido.

Sin embargo, Starmer denuncia el "enfoque aún más imprudente y peligroso para los civiles" y recuerda que hay al menos 200.000 ciudadanos británicos en la región, lo que justifica la decisión de apoyar los ataques estadounidenses frente a esta "amenaza urgente".

Las represalias del ataque conjunto de EEUU e Israel han recaído sobre: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait, Jordania e Irak.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

EEUU despliega dos B-2 desde su territorio para bombardear Irán

Tiroteo en Texas deja 3 muertos y 18 heridos; FBI afirma que potencialmente es un "acto de terrorismo"

Trump prevé que operaciones contra Irán podrían durar "cuatro semanas"; promete vengar muerte de militares

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Frank Rodríguez, profesor universitario, economista y analista político.
GIRO POLÍTICO

¿Cuba camino a un protectorado de EEUU tras anuncio de Trump?, opina un experto

Imagen de la residencia de Mar-a-Lago, del presidente Donald J. Trump.
Investigación

Otro supuesto intento para asesinar al presidente Trump

Los manifestantes ondean la bandera iraní de la revolución preislámica de 1979 y las banderas nacionales de Israel y de los Estados Unidos durante una manifestación Libertad para Irán mientras se ve la cuadriga en la parte superior de la Puerta de Brandeburgo al fondo en Berlín, Alemania, el 28 de febrero de 2026.
ANÁLISIS

"Furia Épica", operación breve, quirúrgica y legítima; Cuba y Venezuela qué observen

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

Tiroteo en Texas deja 3 muertos y 18 heridos; FBI afirma que potencialmente es un "acto de terrorismo"

El Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 151 realiza operaciones de vuelo a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72).
Tensiones

El Pentágono informa que tres militares estadounidenses mueren en operación 'Furia Épica' en Irán

Te puede interesar

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump prevé que operaciones contra Irán podrían durar "cuatro semanas"; promete vengar muerte de militares

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

Tiroteo en Texas deja 3 muertos y 18 heridos; FBI afirma que potencialmente es un "acto de terrorismo"

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afimó que el régimen que está en Venezuela quiere ganar tiempo
Política

Machado anuncia su regreso a Venezuela para preparar la "nueva gigantesca victoria electoral"

Lancha procedente de Florida, interceptada en costas cubanas y se encuentra bajo custodia de los Guardafronteras.
NUEVOS DETALLES

Cuba señala a residente en Miami como presunta organizadora del suceso de la lancha ultimada

El Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 151 realiza operaciones de vuelo a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72).
Tensiones

El Pentágono informa que tres militares estadounidenses mueren en operación 'Furia Épica' en Irán