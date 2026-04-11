Reino Unido suspende la entrega de islas Chagos a Mauricio por la oposición de EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer.

LONDRES — El Reino Unido anunció este sábado que suspende su proyecto de restituir a isla Mauricio el archipiélago de Chagos, sede de la base militar británicoestadounidense de Diego García , por falta de "apoyo" de Washihgton.

Londres aceptó en mayo del año pasado entregar a Mauricio este archipiélago situado en el océano Índico, tras una recomendación emitida en 2019 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

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En virtud del acuerdo, los británicos mantendrían no obstante por 99 años extensibles, y a cambio de un alquiler, la base de Diego García, de gran valor estratégico.

Inicialmente, Trump manifestó su apoyo, pero en los últimos meses calificó de "estupidez" el acuerdo, y el asunto se convirtió en un punto de fricción entre las dos potencias.

"Un activo militar"

La posición de Diego García ha cobrado además especial relieve con la guerra en Medio Oriente, ya que es una de las dos bases que el Reino Unido ha permitido usar a Washington en el marco de lo que presenta como "operaciones defensivas" en la contienda contra Irán.

Esa misma base fue fundamental en las dos guerras conducidas por Estados Unidos en Irak (1990-1991, 2003-2011) y en los bombardeos norteamericanos en Afganistán en 2001.

"Seguimos pensando que este acuerdo es la mejor forma de proteger el futuro a largo plazo de la base, pero siempre hemos dicho que sólo avanzaríamos con el acuerdo si contaba con el apoyo de Estados Unidos", declaró este sábado un portavoz del primer ministro británico Keir Starmer.

"Diego García es un activo militar fundamental tanto para Reino Unido como para Estados Unidos. Garantizar su seguridad operativa a largo plazo es y seguirá siendo nuestra prioridad", añadió el portavoz, quien puntualizó que Londres sigue hablando con Washington y Mauricio sobre la cuestión.

Poco antes del anuncio, la BBC, citando a responsables del gobierno británico, indicó que de hecho se había acabado el tiempo para tramitar la ley relativa al acuerdo de mayo de 2025 y no se pensaba presentar un nuevo texto.

Mauricio mantiene reclamo

El ministro de Relaciones Exteriores de Mauricio, Dhananjay Ramful, reaccionó diciendo que no escatimará esfuerzos para recuperar el archipiélago.

"No escatimaremos esfuerzos para recurrir a todas las vías diplomáticas o jurídicas con el fin de completar el proceso de descolonización en esta parte del océano Índico", declaró Ramful. En su opinión es "un tema de justicia".

Starmer argumentó en el pasado que la legislación internacional puso en tela de juicio la soberanía británica sobre Chagos, y que sólo un acuerdo con Mauricio garantizaría que la base de Diego García pudiera seguir funcionando con seguridad jurídica.

En 1965, Londres compró las islas Chagos a las instituciones semiautónomas de Mauricio por tres millones de libras.

El archipiélago permaneció bajo control británico tras la independencia de Mauricio tres años más tarde.

En 1966, el Reino Unido firmó un contrato de arrendamiento de 50 años con Estados Unidos que les autoriza a utilizar Diego García con fines militares.

Entre 1968 y 1973, 2.000 habitantes de Chagos son expulsados.

En 2023, la oenegé Human Rights Watch acusó al Reino Unido y a Estados Unidos de haber cometido supuestos crímenes contra la humanidad al desplazar a las poblaciones indígenas. Londres rechazó las acusaciones.

Pero los autóctonos recurrieron a la justicia británica en busca de indemnizaciones.

Solo tres de las 55 islas de Chagos están habitadas: Diego García, Salomón y Peros Banhos.

FUENTE: Con información de AFP