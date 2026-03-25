Reino Unido acogerá diálogo para tratar de reabrir el Estrecho de Ormuz

Reino Unido y Francia presidirán esta semana una reunión de una treintena de países dispuestos a participar en la seguridad del estrecho de Ormuz , confirmó el miércoles a la AFP una fuente del Ministerio de Defensa británico.

La reunión sobre el estrecho de Ormuz, obstruido debido a las represalias de Irán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel, tendrá como protagonistas a "los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas" de los países firmantes de un comunicado difundido la semana pasada.

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Estos llamaron a una moratoria de los ataques contra las infraestructuras petroleras y gasísticas en el Golfo, y se declararon "dispuestos a contribuir" a los esfuerzos para asegurar el estrecho.

El comunicado conjunto, a iniciativa de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón, recibió la aprobación de una treintena de países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

El jefe del Estado Mayor británico, Richard Knighton, y su homólogo francés, Fabien Mandon, son "conscientes del papel que tienen que desempeñar para reunir esta coalición y ayudar a la comunidad internacional a elaborar un plan que permita la reapertura de Ormuz lo antes posible", señaló la fuente.

Varios medios británicos, entre ellos The Guardian y The Times, indicaron que Reino Unido propuso acoger, en una segunda fase -en Portsmouth o Londres-, una conferencia internacional sobre la seguridad de Ormuz, para poner en marcha una coalición de países comprometidos con esta misión.

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Varios países acusan a Irán de haber colocado minas en el Estrecho, por lo que dicha misión podría tener como objetivo eliminarlas.

Pero ciertos países, entre ellos Francia, Italia y Alemania, advierten que ninguna operación podría llevarse a cabo en el contexto actual de los ataques en la región.

Irán cerró de facto el Estrecho de Ormuz, por donde transita 20% del crudo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial, en represalia por la ofensiva israeloestadounidense iniciada el 28 de febrero.

La obstrucción de esta importante vía, donde Irán atacó varios buques, llegó a disparar el precio del petróleo, rozando los 110 dólares el barril.

El régimen iraní afirmó en los últimos días no atacar a naciones amigas, aunque muchos buques se mantienen alejados de la zona debido a que las compañías de seguros se niegan a asumir riesgos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, presiona a sus aliados para que participen en la seguridad de Ormuz, pero Reino Unido dijo que no sería en el marco de la OTAN.

FUENTE: Con información con AFP.