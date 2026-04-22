Revelan que Alexander Soros fue anfitrión y pagó "guateque" de Pedro Sánchez en eventos internacionales

MADRID. El presidente de la Open Society Foundations, Alexander Soros, fue anfitrión y financió la cumbre Global Progressive Mobilisation, que se realizó este mes de abril en Barcelona, España.

El hijo del polémico filántropo George Soros, también corrió con los gastos del Foro de São Paulo, según reseñó la Gaceta de la Iberosfera.

Alexander Soros coincidió en Barcelona con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el foro impulsado por organizaciones vinculadas al ámbito progresista internacional.

Aunque no figuraba como ponente principal, Alexander Soros participó activamente en el evento y difundió mensajes de respaldo tras su celebración y destacó la presencia de líderes y activistas de numerosos países.

En el encuentro también se dejaron ver figuras relevantes de la política nacional e internacional, desde ministras del Ejecutivo español hasta dirigentes sindicales y mandatarios extranjeros como Luiz Inácio Lula da Silva o el gobernador estadounidense Tim Walz.

Embed - EL ESPANOL on Instagram: " El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende desde una columna en The New York Times la regularización masiva de migrantes como un modelo de apertura frente a políticas de cierre y control. El texto le ha valido el respaldo de Alexander Soros, el heredero de Open Society Foundations, quien ha alabado en redes sus propuestas migratorias y climáticas y lo ha considerado un ejemplo de “liderazgo pragmático” en problemas sociales. Antonio Blanco #Viral #Inmigracion #PedroSanchez #España" View this post on Instagram

Este nuevo contacto entre Sánchez y el heredero del imperio Soros, divulgado por El Español no es un hecho aislado. La relación entre ambos se remonta a años atrás, cuando coincidieron por primera vez en 2019 durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Meses después, volvieron a verse en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos; de esta forma, se reforzó el vínculo que ha tenido continuidad a lo largo del tiempo.

Sin embargo, el origen de esta conexión se sitúa incluso antes. En 2018, Sánchez mantuvo un encuentro discreto en el Palacio de la Moncloa con George Soros, una reunión que inicialmente no figuraba en la agenda oficial y que generó controversia política. Posteriormente, el Ejecutivo acabó reconociendo aquel contacto tras preguntas parlamentarias.

El respaldo ha sido explícito

En paralelo a estos vínculos, el respaldo público de Alexander Soros al jefe del Ejecutivo español ha sido explícito. A raíz de un artículo firmado por Sánchez en el diario The New York Times sobre la regularización de inmigrantes, el empresario neoyorquino elogió su enfoque político y subrayó que representa un ejemplo de liderazgo que, a su juicio, debería replicarse en otros países.

En ese texto, Sánchez defendía el aporte social y económico de los inmigrantes, describiéndolos como parte esencial del tejido productivo y de la vida cotidiana. Para el presidente, la disyuntiva en materia migratoria no deja lugar a dudas, y apuesta por “políticas que integren y reconozcan su papel en la sociedad”.

Más allá del ámbito migratorio, la familia Soros también ha intervenido en debates relacionados con la política internacional y el papel de España.

En el contexto de tensiones en Oriente Próximo, Alexander Soros elogió la posición española respecto al uso de bases militares en territorio nacional, llegando a señalar al país como referente en la defensa de determinadas posturas en el escenario global.

Embed Spanish PM Pedro Sanchez showing us what real leadership looks like! Instead of running away from society’s most important issues, he confronts them head on with sound policy — both principled and pragmatic. We need more elected leaders like him! https://t.co/T2iFiM7Moa — Alex Soros (@AlexanderSoros) February 5, 2026

FUENTE: Con información de la Gaceta de la Iberosfera