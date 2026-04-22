Dominicana abre feria en Punta Cana tras récord de 3,7 millones de visitantes en primer trimestre

Uno de los stands de la feria.

PUNTA CANA (RD). - La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) inauguró la edición 2026 del Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), la principal feria de comercialización turística del país, que se extenderá hasta el jueves en el Centro de Convenciones Barceló Bávaro de Punta Cana.

El evento tiene como propósito concretar acuerdos comerciales entre proveedores locales y compradores internacionales en un contexto de cifras históricas para el sector, luego de que el destino caribeño cerrara 2025 con 11,6 millones de visitantes y registrara 3,7 millones de arribos solo en el primer trimestre de este año.

La feria reúne en esta edición a más de 200 empresas provenientes de más de 20 mercados emisores, más de 300 compradores internacionales y una oferta de 120 stands que representan la diversidad del destino dominicano.

El formato del encuentro se basa en una rueda de negocios con citas previamente agendadas entre turoperadores, aerolíneas, cadenas hoteleras y suplidores del sector, que en la edición anterior superó las 8.300 reuniones comerciales y aspira a ampliar esa cifra en 2026.

Crecimiento sostenido

El ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, enfatizó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS la resiliencia del destino caribeño frente al complejo panorama global.

Según Collado, el país caribeño registró el mejor primer trimestre de la historia del turismo dominicano, “a pesar del conflicto bélico que afecta al mundo”, explicó, en alusión a la guerra en Medio Oriente.

Ante esta realidad, el ministro subrayó la estrategia implementada por su gestión. "Seguimos creciendo, seguimos cautos y trabajando mediante la creación de alianzas y la facilitación de negociaciones entre privados", declaró.

El impacto de estas gestiones se refleja en la conectividad aérea. El funcionario destacó acuerdos recientes con diversas líneas aéreas de Canadá, Latinoamérica y Europa.

Al referirse al mercado canadiense, Collado aseguró resultados positivos. "Con las líneas aéreas canadienses, en la mañana de hoy nos fue extremadamente bien; garantizamos un aumento promedio de un 20 a 25 por ciento en comparación al año pasado en capacidad de asientos", puntualizó.

Trimestre histórico

El telón de fondo del DATE 2026 es un arranque de año sin precedentes para el sector.

Según datos del Ministerio de Turismo (Mitur), entre enero y marzo llegaron al país 3.710.374 visitantes, un incremento del 10,8 % respecto al mismo periodo de 2025 y del 64,1 % frente a 2019. Del total, 2.603.777 ingresaron por vía aérea y 1.106.597 lo hicieron a través de cruceros, lo que confirma el dinamismo paralelo de ambos segmentos.

El mes de marzo marcó un hito al registrar 1.305.866 arribos, la cifra más alta para un solo mes en la historia del destino.

Estados Unidos se consolidó como el principal mercado emisor con el 45 % de las llegadas, seguido por Canadá con el 23 %, Argentina con el 5 % y Colombia con el 4 %.

La ocupación hotelera superó el 86 % en el trimestre y la valoración de satisfacción turística se ubicó en 4,5 sobre 5, según el balance oficial presentado por el ministro David Collado.

El aeropuerto de Punta Cana concentró el 53 % del flujo aéreo, seguido por Las Américas, que sirve a Santo Domingo, con el 25 %, y el Cibao con el 10 %. La provincia de La Altagracia, que incluye a Punta Cana y Bávaro, absorbió el 59 % de las llegadas totales, reafirmando su condición de principal polo receptor del país.

Una plataforma de negocios con proyección caribeña

La edición 2026 del DATE estrena una nueva línea gráfica centrada en los tres pilares del concepto de “Orgullo País”: cultura, paisaje y gastronomía.

La escenografía incorpora tecnología y nuevos formatos experienciales, con la participación de artesanos locales y sedes complementarias como Panaca Punta Cana, Dominicania en Downtown Punta Cana y Coco Bongo, donde se desarrollan los actos sociales y de networking que acompañan a la agenda comercial central.

Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, destacó la proyección internacional del evento y su papel como motor para abrir nuevos mercados.

“Los récords en las llegadas de turistas, cifras que confiamos incluso superar este año, demuestran una vez más la solidez de DATE como plataforma para la realización de negocios que impulsan esta industria sin chimeneas por la que todos trabajamos”, dijo Lendor.

La feria apunta a consolidar la expansión hacia mercados emergentes de Latinoamérica y a reforzar la demanda europea, con especial atención en Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Italia, Alemania, Reino Unido y España.

Según cifras del Banco Central, América del Sur aportó 1,5 millones de turistas en 2025, liderados por Argentina y Colombia, mientras que Europa superó el millón de visitantes.

La eliminación del visado entre Argentina y República Dominicana ha sido un factor determinante para el crecimiento del mercado austral, identificado como uno de los focos promocionales del evento.