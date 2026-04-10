viernes 10  de  abril 2026
Autonomía

Pedro Sánchez afirma que España está "lista" para avanzar hacia un "ejército europeo común"

España es un país que no ha cumplido con la cuota de la OTAN, inicialmente del 2% del Producto Interno Bruto (PIB), y actualmente del 5%

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, interviene durante el European Pulse Forum 2026, a 10 de abril de 2026, en Barcelona.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, interviene durante el European Pulse Forum 2026, a 10 de abril de 2026, en Barcelona.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA — El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, afirmó este viernes que España está lista para avanzar "mañana mismo" hacia un ejército europeo común, y dijo que es la única forma de que la Unión Europea (UE) se haga valer en seguridad.

"En el mundo en el que estamos, hoy potencias medias que son las que componen la Unión Europea solo tenemos una forma de hacernos valer" en seguridad, defendió en el European Pulse Forum 2026, organizado por Político y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona.

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Ha dicho que España está lista: "No en 10 años, no en 2 años, sino ya, mañana mismo, si me permiten la expresión coloquial", y añadió que se equivocan quienes creen que es opcional avanzar hacia un ejército europeo común, pese a que España es un país que no ha cumplido con la cuota de la OTAN, inicialmente del 2% del Producto Interno Bruto (PIB), y actualmente del 5%.

Considera "evidente" que la UE debe avanzar en una verdadera política exterior y de seguridad y de defensa común, porque cree que es tan importante la diplomacia como la seguridad.

Para él, en un momento de retroceso de la solidaridad global, Europa "rearmarse" para afrontar sus problemas de seguridad y defensa, y también rearmarse en lo "moral" para su desarrollo estable y en "paz" con el resto del mundo, pero se rehúsa combatir el terrorismo islámico en Irán.

Autonomía estratégica

Ve necesario que Europa refuerce su autonomía estratégica en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, y subraya que está siendo cuestionado el modelo sostenido durante décadas basado en la seguridad de la OTAN y en un sistema económico globalizado.

El socialista cree que la UE se debe adaptar a los nuevos desafíos sin renunciar a sus valores, apostando por más integración y soberanía para reducir su dependencia de terceros actores y tener voz propia en el escenario global, y cree que esta "autonomía abierta" no es una opción, sino una condición imprescindible para garantizar la supervivencia política, económica y social del proyecto europeo.

Según Sánchez, la seguridad europea común es una de las 3 prioridades en que trabaja el Gobierno en esta legislatura europea, junto al crecimiento económico y la cohesión.

Crecimiento

En relación a la economía, aseguró que la UE debe "crecer mucho más" de lo que lo ha hecho en los últimos 10-15 años, y apunta al potencial del mercado interior, a ganar en soberanía financiera y a avanzar en instrumentos comunes de financiación.

También apuesta por reforzar el pilar social europeo como condición indispensable para sostener el proyecto comunitario, y dijo que España propone que el presupuesto comunitario sea del 2% de la renta nacional bruta disponible.

Sánchez pidió aprender de "las sucesivas crisis energéticas" que han golpeado a la clase media trabajadora europea, y cree que, tras Ucrania e Irán, la seguridad y la prosperidad pasan por electrificar las economías e impulsar las "renovables".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado que si Europa no realiza cambios ni detiene la inmigración masiva, se enfrenta a la “sombría perspectiva de que su civilización sea borrada”.

FUENTE: Con información de Europa Press

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