jueves 12  de  febrero 2026
Rusia podría suministrar petróleo a Cuba como "ayuda humanitaria", según medios

El país caribeño enfrenta su más grave crisis energética en años, agravada por la presión que ejerce Estados Unidos sobre el suministro de crudo venezolano

Un hombre empuja su coche para repostar gasolina en una gasolinera de La Habana, el 31 de enero de 2024.

Un hombre empuja su coche para repostar gasolina en una gasolinera de La Habana, el 31 de enero de 2024. 

YAMIL LAGE / AFP

MOSCÚ.- Rusia podría suministrar petróleo a Cuba como parte de su asistencia "humanitaria", informó el jueves el diario ruso Izvestia.

El Ministerio de Desarrollo Económico de Moscú dijo al periódico: "Hasta donde sabemos, se espera que Rusia pronto suministre petróleo y derivados de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria".

El país caribeño enfrenta su más grave crisis energética en años, agravada por la presión que ejerce Estados Unidos sobre el suministro de crudo venezolano.

La dictadura de Cuba ha adoptado medidas drásticas para racionar lo que le queda de combustible, incluso impedir que las aerolíneas se abastezcan en la isla.

El regulador federal ruso de aviación, Rosaviatsia, dijo el miércoles en un comunicado que las dificultades de cargar combustible "forzaron" a las compañías Rossiya Airlines y Nordwind Airlines a ajustar sus horarios de vuelos a los aeropuertos cubanos.

"Rossiya Airlines operará varios vuelos solo de regreso -de La Habana y Varadero a Moscú- para asegurar la evacuación de turistas rusos actualmente en Cuba", precisó.

El gobierno ruso llamó también a sus ciudadanos a no viajar a Cuba hasta que la situación se resuelva.

Washington ha buscado por años deponer o debilitar el régimen comunista de Cuba.

Rusia, aliado tradicional de la isla, acusó el lunes a Estados Unidos de intentar "sofocar" a Cuba.

Varias otras aerolíneas extranjeras, como las canadienses Air Transat y WestJet, también dejaron de volar a Cuba debido a la escasez de combustible.

FUENTE: Con información de AFP

