Trump recibirá en Miami a presidentes latinoamericanos aliados

Imagen de parte del Puerto de Miami y de fondo la ciudad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , recibirá a los mandatarios de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami el mes próximo, la primera cumbre regional desde que asumió el poder hace poco más de un año.

Un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato reveló que la cita entre los presidentes sudamericanos y Trump se realizará el 7 de marzo.

Los líderes llegan a Miami en busca de la sintonía con el mandatario republicano, que ha hecho de las relaciones con sus vecinos del Sur un eje de su política exterior.

América Latina y el Caribe es la zona a vigilar de forma imperativa ante un nuevo orden mundial que intentó imponer China y que el presidente Trump revirtió con una transformación del comercio mundial y del liderazgo de la Casa Blanca.

China lleva lustros expandiéndose en el Hemisferio Occidental, algo que Washington ha comprendido como una prioridad estratégica con la captura del narcodictador Nicolás Maduro en Venezuela, ofensiva histórica contra el narcotráfico en la región, bloqueo petrolero contra Cuba como presión a la peor y más represora dictadura del continente y la más antigua del mundo.

Sin embargo, Trump es un excelente negociador y da giros inesperados como sus conversaciones telefónicas con el socialista brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, o la recepción en la Casa Blanca del colombiano, Gustavo Petro, tras meses de insultos mutuos.

Milei y Bukele, los más cercanos

Del grupo inicial de mandatarios que acudirá a Miami, el argentino Javier Milei y Nayib Bukele son los más cercanos ideológicamente, pero el resto de los jefes de estado han mostrado su cordialidad con Trump.

Milei es el líder que más veces ha visto a Trump, empezando por las propias festividades que organizó el republicano tras su histórica victoria electoral de noviembre de 2024.

Argentina ha recibido ayuda financiera del Tesoro estadounidense, ha firmado un tratado de libre comercio y está dispuesto a acrecentar esa relación con la apertura a la inversión del vecino del Norte en sus yacimientos de tierras raras, una de las obsesiones de Trump.

Milei acudirá luego a la Argentina Week organizada a partir del 9 de marzo en Nueva York, una cita de negocios para atraer inversiones.

El salvadoreño Nayib Bukele es otro aliado clave y decidió colaborar desde el primer momento con la política migratoria del presidente Trump.

El Salvador acoge aviones con migrantes criminales e incluso ha aceptado ingresar en sus cárceles de alta seguridad a los de mayor historial como pandilleros asesinos y miembros de grupos terroristas.

El giro hacia la derecha en la región

Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; Daniel Noboa, de Ecuador y Tito Asfura, de Honduras, son líderes decididos a aplicar el modelo de seguridad ciudadana de Bukele, aunque cada uno de ellos tiene sus propias prioridades respecto a Washington.

Asfura fue recibido el pasado sábado por Trump en Florida, después de que el líder republicano le diera un apoyo decisivo en su campaña electoral.

Estados Unidos además le dio todo su respaldo en el largo y controvertido conteo de votos, que puso a prueba el sistema electoral hondureño, antes cuestionado.

Asfura está dispuesto a colaborar en temas de combate al narcotráfico y migratorios, pero tiene también un objetivo: lograr que Trump revierta el fin del estatuto de protección temporal (TPS) que benefició a miles de hondureños durante años.

Ecuador, con su petróleo e insumos como el café, y Bolivia, con sus grandes yacimientos de minerales, tienen también bazas a jugar ante el presidente estadounidense, que se ha convertido en un gran líder de la región.

El continente debía celebrar una Cumbre de las Américas en 2025 en República Dominicana, pero queda pospuesta sin fecha definida.

FUENTE: Con información con AFP.