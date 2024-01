Rusia convoca al embajador de Francia por respaldar a Ucrania

El jueves, el ministerio francés aseguró que "Francia no tiene 'mercenarios' en Ucrania ni en ningún otro lugar, a diferencia de otros. Esto no es más que otra burda manipulación rusa. No debemos darle más importancia que a las anteriores o a las que seguramente vendrán".

Gran Bretaña y Francia reiteraron su resolución de que la invasión rusa de Ucrania acabe en un fracaso, y el canciller británico dijo que los aliados de Kiev deben empeñar su poderío económico para superar de lejos la maquinaria bélica de Moscú.

El secretario británico del Exterior David Cameron y su contraparte francesa Catherine Colonna insistieron en que Rusia no puede derivar beneficios de su agresión en momentos que flaquea la ayuda militar del principal financiador de Ucrania durante la guerra, Estados Unidos.

Luego de mantener conversaciones con Colonna en París, Cameron dijo que si se calculan las economías de los socios occidentales de Ucrania, superamos la economía rusa por 25 a uno, o más”.

“Debemos hacer que esa fuerza económica y ese compromiso den resultados”, dijo. “Si podemos, no tengo dudas de que podemos garantizar que (el gobernante ruso Vladímir) Putin pierda, y es esencial que efectivamente pierda”.

Ucrania y EEUU

En Estados Unidos, la ayuda a Ucrania ha quedado enredada en la política interior. El pedido del presidente Joe Biden de miles de millones de dólares en ayuda para la guerra está detenido en el Congreso. La Unión Europea y sus 27 Estados miembros han enviado ayuda financiera, militar, humanitaria y para los refugiados por valor de 91.000 millones de dólares. Pero no se ponen de acuerdo sobre la siguiente suma.

Cameron dijo que el apoyo a Ucrania de Gran Bretaña -que ha dejado de ser miembro de la UE- y Francia continuará “por el tiempo que sea necesario”.

FUENTE: AFP/AP