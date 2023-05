Rusia lanza 30 misiles de crucero en varias zonas de Ucrania

En Kiev se escucharon fuertes explosiones en el noveno ataque aéreo ruso que alcanzó la capital este mes, una clara escalada tras semanas de calma y antes de la esperada contraofensiva de las tropas ucranianas con las nuevas armas avanzadas proporcionadas por Occidente.

Los restos de los proyectiles cayeron sobre dos distritos de la capital y provocaron un incendio un garaje. No se reportaron víctimas de inmediato, dijo Serhiy Popko, máximo responsable de la administración militar de Kiev en una publicación en Telegram.

Ucrania derribó también dos dos drones explosivos rusos y otros dos de reconocimiento, señalaron las autoridades.

Los misiles se dispararon desde bases navales, aéreas y de tierra rusas, escribió el jefe del Estado Mayor ucraniano, el general Valerii Zaluzhnyi, en Telegram. Varias oleadas de proyectiles se dirigieron contra distintas zonas de Ucrania entre las 21:00 horas del miércoles y las 05:30 del jueves, agregó.

Las fuerzas rusas emplearon bombarderos estratégicos en la región del Caspio y aparentemente dispararon misiles del tipo X-101 y x-55, desarrollados durante la época soviética, según las autoridades de Kiev. Moscú desplegó más tarde aviones de reconocimiento sobre la capital ucraniana.

El martes, en el último gran ataque sobre Kiev, las defensas antiaéreas ucranianas, mejoradas por los sofisticados sistemas occidentales, derribaron todos los proyectiles entrantes, afirmaron funcionarios.

Esa ofensiva incluyó misiles hipersónicos, que habían sido elogiados repetidamente por el presidente ruso, Vladímir Putin, por ofrecer una ventaja competitiva estratégica clave y estar entre las armas más avanzadas del arsenal del Kremlin. Estos proyectiles son difíciles de detectar e interceptar por su velocidad hipersónica y su maniobrabilidad.

Pero los sofisticados sistemas antiaéreos occidentales, incluyendo los misiles Patriot de fabricación estadounidense, han ayudado a evitar en Kiev el tipo de destrucción registrado en la principal línea del frente en el este y el sur del país.

Aunque la mayoría de los combates terrestres están estancados en esas zonas, ambos bandos atacan territorio enemigo con armas de largo alcance.

Por su parte, las autoridades de la anexionada península de Crimea nombradas por el Kremlin reportaron el descarrilamiento de ocho vagones cargados con grano debido a una explosión el jueves.

Los medios estatales rusos reportaron que el convoy transportaba grano.

Citando una fuente de los servicios de emergencias, la agencia noticiosa estatal RIA Novosti publicó que el incidente ocurrió no muy lejos de la ciudad de Simferopol. La autoridad ferroviaria regional dijo que el incidente estuvo causado “por la interferencia de personas no autorizadas” y que no hubo víctimas.

El gobernador de Crimea designado por Moscú, Sergei Aksyonov, indicó que se suspendió el tránsito de trenes en la vía afectada.

Además, dos personas resultaron heridas en un ataque con un dron en la región de Kursk, en la frontera sur de Rusia con Ucrania, indicó el gobernador el jueves.

En una publicación en Telegram, Roman Starovoit afirmó que las fuerzas ucranianas lanzaron un dispositivo explosivo desde un avión no tripulado sobre un complejo deportivo y de ocio.

