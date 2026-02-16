En víspera de negociaciones con EEUU, Irán realiza maniobras militares en el estrecho de Ormuz

En esta foto difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (der.), se reúne con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, en Ginebra el 16 de febrero de 2026

GINEBRA. - El régimen de Irán anunció este lunes 16 de febrero el inicio de maniobras militares en el estratégico estrecho de Ormuz, en la víspera de la segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de la República Islámica.

Los Guardianes de la Revolución iniciaron las maniobras navales, aunque la duración de los ejercicios no fue precisada. Las maniobras tienen por objetivo preparar a los Guardianes a "las amenazas en materia de seguridad y militares potenciales" en el estrecho de Ormuz, indicó la televisión iraní.

Irán ha amenazado varias veces con bloquear el estrecho de Ormuz, por el que transita alrededor del 20% de la producción mundial de petróleo. Este agravamiento de las tensiones tiene lugar en le víspera de la segunda ronda de negociaciones de alto nivel entre representantes de Teherán y Washington.

Recientemente, Estados Unidos desplegó en el Golfo una imponente fuerza naval, y ya determinó la movilización de un segundo portaviones, el mismo utilizado en un operativo en Venezuela el 3 de enero.

Irán prepara negociación

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, ya llegó a Ginebra y se reunió con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, "para un profundo intercambio técnico", según indicó el canciller en la red social X.

En la misma plataforma, Grossi precisó que el encuentro sirvió para preparar las "importantes negociaciones previstas mañana [martes] en Ginebra".

Araqchi también prevé conversar con sus homólogos de Suiza y Omán, y con otros funcionarios internacionales, según la cancillería iraní.

Como en la reunión realizada a inicios de este mes, la delegación estadounidense volverá a estar encabezada por el enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno del mandatario, Jared Kushner, de acuerdo con la Casa Blanca.

En Hungría, el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, dijo que en Washington "esperamos que haya un acuerdo".

Irán y EEUU retomaron este mes una serie de contactos, tras la brusca interrupción ocurrida en junio pasado a raíz de los bombardeos de Israel en territorio iraní.

Esa ofensiva fue el detonante de un conflicto de 12 días al que se unió Estados Unidos, con ataques contra infraestructuras nucleares iraníes.

Tono agresivo

Irán sostiene que la agenda está centrada exclusivamente en el programa nuclear, pero Estados Unidos insiste en incluir en la discusión el programa iraní de misiles balísticos y el apoyo que ese país brinda a grupos armados de la región.

A pesar de la perspectiva de una nueva ronda de negociaciones, Washington mantiene el tono agresivo.

En medio de la feroz represión de las protestas ocurridas en enero en Irán, Trump amenazó con intervenir militarmente en el país y hasta envió un portaviones a la región, protegido por una pequeña flota de navíos de combate.

El viernes, el mandatario estadounidense confirmó el envío de un segundo portaviones.

"Hay que alcanzar un acuerdo, de lo contrario será muy traumatizante" para Irán, advirtió Trump un día antes, y el viernes llegó a afirmar que un cambio de régimen en Irán "sería lo mejor que podría pasar".

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Majid Takht-Ravanachi, dijo a la BBC que Teherán podría suscribir compromisos sobre su acopio de uranio si Washington levantara las sanciones económicas impuestas contra la República Islámica.

"Si vemos sinceridad de su parte [de Estados Unidos], estoy seguro de que estaremos encaminados hacia un acuerdo", expresó. "Si vemos sinceridad de su parte [de Estados Unidos], estoy seguro de que estaremos encaminados hacia un acuerdo", expresó.

Países occidentales e Israel acusan a Irán de intentar dotarse de armas nucleares, algo que Teherán niega, asegurando que su programa nuclear tiene fines civiles, como la generación de energía.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el domingo que cualquier acuerdo debe implicar la retirada de todo el uranio enriquecido de Irán y ser capaz de impedir que Teherán pueda enriquecer más.

"No debería haber capacidad [iraní] de enriquecimiento", sostuvo Netanyahu durante un discurso en Jerusalén. Añadió que lo prioritario es desmantelar "los equipos y la infraestructura que les permite enriquecer" uranio.

