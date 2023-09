Rusia y Corea de Norte unen fuerzas contra EEUU

La reunión entre ambos dignatarios se dio el miércoles 13 de septiembre en el cosmódromo de Vostochny, en el extremo oeste de Rusia, luego de que Kim Jong Un partiera la noche del 10 de septiembre de Pyongyang en su tren blindado, en lo que sería su primer viaje al extranjero en cuatro años.

En la coyuntura actual, en la que Rusia mantiene una guerra con Ucrania, y Corea del Norte ha tratado de poner en órbita satélites espías y amenaza al mundo con la utilización de armas nucleares, la visita de Kim Jong Un deja "un claro mensaje de apoyo" mutuo, que busca dar una imagen de "fortaleza" ante el mundo y generar preocupación en la comunidad internacional, consideran analistas.

"En un momento clave en la coyuntura que existe en la guerra de Ucrania, entendiendo que Rusia no está muy bien luego de tanto tiempo en el que se le han agotado las municiones y tienes graves problemas para avanzar en territorio ucraniano, que Kim Jong Un se traslade desde Pyongyang hasta Rusia es un claro mensaje de apoyo, que puede ser interpretado en EEUU como un posible acuerdo de cooperación militar", explica a DIARIO LAS AMÉRICAS internacionalista Marcos Morin.

Ambos países se encuentran bajo fuertes sanciones internacionales, Pyongyang por su programa de desarrollo nuclear y pruebas de misiles, y Moscú por la invasión a Ucrania.

En este escenario, la analista internacional Beatriz de Majo indica que al líder norcoreano le conviene reforzar la alianza con Moscú por el "aislamiento al que ha sido sometido por las sanciones de EEUU", mientras que a Rusia le interesa hacer ver ante la comunidad internacional que cuenta con "solidaridades activas para hacer frente al cuestionamiento del que es objeto por los restantes Estados".

"Nos encontramos en un entorno en el que para Rusia una alianza militar con Corea del Norte le aportaría fortaleza. No se habló de ello abiertamente, pero para ambos es importante que el mundo así lo crea", asegura en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Entre los simbolismos de la reciente visita se encuentran el sitio de reunión entre Kim y Putin: Vostochny, el lugar de lanzamiento de las naves espaciales rusas más sofisticadas. Esto, a juicio de la analista, les permite poner en relieve la ayuda que Moscú le estaría dando a Pyongyang para que construya sus satélites.

También se añade el intercambio de rifles con Putin, el recorrido por la fábrica de aeronáutica militar, que produce "equipamiento militar y civil", ubicada en Komsomolsk del Amur, en el extremo oriente ruso; y una visita a Vladivostok, donde examinó los bombarderos con capacidad nuclear, misiles hipersónicos y un buque de guerra avanzado.

Además, Kim se marchó del territorio ruso con curiosos regalos recibidos de parte del gobernador de Krai de Primorie, Oleg Kojemiako, de acuerdo con la información suministrada por la agencia oficial rusa TASS. Los obsequios serían cinco drones explosivos, un dron de reconocimiento, un chaleco antibalas y "ropa especial no detectable por cámaras térmicas".

Pese a que la alianza Vladimir Putin - Kim Jong Un puede generar consecuencias geopolíticas de grandes proporciones, para los analistas estas se definirán dependiendo de las elecciones de EEUU

Handout / Ministry of Natural Resources and Environment of Russia / AFP