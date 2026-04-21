martes 21  de  abril 2026
ALIADOS

Rusia y Corea del Norte inauguran su primera conexión por carretera

El puesto fronterizo de Jasán, ubicado en la frontera entre Rusia y Corea del Norte, podrá "recibir en un primer momento 300 vehículos y 2.850 personas al día"

Esta imagen, distribuida por el Ministerio de Transportes de Rusia el 21 de abril de 2026, muestra una ceremonia que conmemora la conexión de las dos orillas del nuevo puente de carretera Rusia-Corea del Norte sobre el río Tumen, cuya inauguración está prevista para este verano.&nbsp;&nbsp;

Esta imagen, distribuida por el Ministerio de Transportes de Rusia el 21 de abril de 2026, muestra una ceremonia que conmemora la conexión de las dos orillas del nuevo puente de carretera Rusia-Corea del Norte sobre el río Tumen, cuya inauguración está prevista para este verano.  

AFP / MINISTERIO DE TRANSPORTES DE RUSIA

Rusia y Corea del Norte inauguran su primera conexión por carretera

MOSCÚ.- Rusia anunció el martes que inauguró con Corea del Norte un puente que estará operativo este verano boreal, convirtiéndose en la primera carretera que conectará a ambos aliados, que han reforzado sus lazos desde la ofensiva rusa en Ucrania.

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"Por primera vez se establecerá una conexión directa por carretera entre ambos países. Se espera que el tráfico comience este verano", indicó el Ministerio ruso de Transporte en un comunicado.

El puesto fronterizo de Jasán, que podrá "recibir en un primer momento 300 vehículos y 2.850 personas al día", también está en construcción, según precisó la misma fuente.

Por ahora, Rusia y Corea del Norte están conectadas por enlaces aéreos y ferroviarios.

Rusia celebra la unión con Corea del Norte

El Ministerio ruso de Relaciones Exteriores celebró la futura contribución de este puente al "desarrollo de los intercambios comerciales, económicos y humanitarios" entre Corea del Norte y el Lejano Oriente ruso.

Hasta ahora Corea del Norte no se ha pronunciado sobre este puente.

Un video publicado por la agencia estatal rusa TASS muestra a dos obreros apretando los pernos de la unión de este puente de un kilómetro de longitud.

China es el principal sostén económico de Corea del Norte, pero Pionyang también se ha acercado a Moscú desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania en 2022.

Ambos países firmaron en 2024 un acuerdo de defensa, en una visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a Corea del Norte.

FUENTE: Con información de AFP

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