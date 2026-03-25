Semana Santa bajo fuego en Jerusalén

JERUSALÉN . En los últimos días, la ciudad tres veces santa ha sido blanco de los misiles de Irán y pedazos de metralla, grandes y pequeños, han impactado en la Ciudad Vieja , alguno a pocos metros del Santo Sepulcro.

Con motivo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, los lugares santos de la ciudad han sido clausurados y las procesiones de Semana Santa canceladas.

Las tiendas de la Ciudad Vieja han echado el cerrojo nuevamente y las callejuelas están vacías de turistas y peregrinos, solo los locales las pueblan, aunque ahora, sin el sustento que les proporciona el turismo.

“Este año teníamos muy buenas expectativas de ocupación”, explica Samanta Rivera, directora de ventas de Notre Dame, el mayor centro de hospedaje de peregrinos en Tierra Santa, “sin embargo, todos los grupos cancelaron”. “Este año teníamos muy buenas expectativas de ocupación”, explica Samanta Rivera, directora de ventas de Notre Dame, el mayor centro de hospedaje de peregrinos en Tierra Santa, “sin embargo, todos los grupos cancelaron”.

El centro también emplea a unos 170 cristianos locales, y este vacío turístico les afecta especialmente.

“Me siento triste de que esté cerrado el Santo Sepulcro desde cuaresma, pero lo más importante es que podamos celebrar. Yo lo haré en Notre Dame”, comparte Anne-Marie Terrenoir, una joven religiosa que vive en Jerusalén, refiriéndose a la capilla del centro.

Dice que no se acostumbra a las sirenas ni a los misiles, sin embargo, Semana Santa en Jerusalén es “El lugar”, sonríe.

“Es El lugar donde pasó, no por nada lo llaman el quinto evangelio, hay cuatro, pero aquí, la tierra, las piedras, hablan de la vida de Jesús”.

Centro de fe católica

Rivera, venezolana con cuatro años en Israel, trabaja en el centro religioso Notre Dame para promover la fe cristiana en Israel.

“Aquí al lado de la ciudad vieja, nosotros ofrecemos todos los servicios religiosos diarios, tenemos un servicio diario y pues todo lo que lleva. Las misas religiosas dentro del catolicismo”.

También se trata de atraer cristianos de España, de la comunidad local.

No es solo un sitio de oración, sino que tiene dos restaurantes, que prestan servicio a diario, salas de conferencias y auditorios.

Explicó que el ambiente sirve para jóvenes, incluso, para relajarse o divertirse.

“Lo que es Semana Santa y Navidad solemos estar totalmente ocupados. Semana Santa suele ser un punto muy demandado, sobre todo por los americanos, la mayoría de nuestros peregrinos que nos visitan son de Norteamérica por su ubicación”.

Del centro a tan solo ocho minutos caminando se llega al panteón de Cristo.

En la iglesia del centro ofrecen las celebraciones para los propios grupos o para la comunidad local y se llena no solo con las festividades católicas sino también con la de los cristianos ortodoxos, que el año pasado visitaron Jerusalén y celebraron junto con los católicos.

Este año debido a las circunstancias los grupos han cancelados reservaciones, pero no todos. Algunos, movieron las fechas para octubre.

“Tenemos muy mucha esperanza de que si Dios quiere cuando esto termine ya vuelva todo a la normalidad, para que así el centro que siempre ha sido como ese lugar, vuelva a ser un referente para para los grupos”. “Tenemos muy mucha esperanza de que si Dios quiere cuando esto termine ya vuelva todo a la normalidad, para que así el centro que siempre ha sido como ese lugar, vuelva a ser un referente para para los grupos”.

El centro cuenta con 170 empleados, en su mayoría cristianos locales. La esperanza es que regresen los viajeros para peregrinar con apoyo de la comunidad.

De hacer un peregrinaje, sino también como apoyo a la comunidad El año pasado nos ofreció porque la verdad es que sí tuvimos más ocupación de la que esperábamos.

Es que hace pasar con frecuencia las situaciones que están canceladas Lo siento con mucha tristeza que esté encerrado es otro sepulcro desde casi el inicio de la cuaresma que no se pueda tener la procesión tan bella del domingo de los Ramos. Pero no es lo más importante, lo más importante es que sí lo podamos celebrar.

La guerra es horrible

“La guerra es horrible y cualquier guerra es un fracaso. Es la primera vez, en mi vida que estoy tan cerca de una guerra. Antes vivía en Francia, en España, en Italia. Gracias a Dios nunca había estado en un lugar de guerra. Ahora yo estoy un poco más cerca de un lugar de guerra. También está la guerra en Gaza, que no sé en qué lugar es, pero igual es aquí, en esa Tierra Santa”, dice la francesa Terrenoir de la Red en Cristo.

En su testimonio, afirma que es triste que los inocentes sufran y mueran. “Es tan triste que ganen unos intereses económicos y de poder que aplastan a los pequeños. Todo eso es terrible, es muy triste. No me acostumbro aquí al sonido de unas alarmas, de un misil, de una explosión”, dice.

Agregó que la Semana Santa para todos los católicos es la semana del amor, hasta el extremo de que Jesús dio su vida. “En tiempos normales aquí pues se abre la Semana Santa con el domingo de Ramos y una procesión bellísima que va hasta Jerusalén”.

Otra modalidad en las conmemoraciones

Ya desde el domingo pasado, el patriarca (cardenal) latino, Pierbattista Pizzaballa, informó sobre la cancelación de la procesión del domingo próximo, con la cual se conmemora la llegada de Cristo a Jerusalén.

En el comunicado difundido por el patriarca, se señala que el Domingo de Ramos será un momento de oración y que aún no se ha determinado el lugar.

Por primera vez en varias décadas, la procesión que conmemora la llegada de Cristo a Jerusalén no se realizará en Tierra Santa debido a la guerra contra Irán.

Es la primera vez, en décadas que se suspende el acto religioso.

El conflicto bélico también ha afectado otros monumentos, la icónica mezquita Al-Aqsa permanece cerrada.

La Misa Crismal -normalmente celebrada el Jueves Santo, este año previsto el próximo 2 de abril- ha sido pospuesta a una fecha por determinar, "tan pronto como la situación lo permita". Y puede que se celebre a puertas cerradas.

FUENTE: Con información de Fuente Latina