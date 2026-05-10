Netanyahu afirma que la guerra con Irán "no ha terminado", el uranio debe ser retirado

El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa.

JERUSALÉN.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró en una entrevista este domingo que el uranio enriquecido de Irán debe ser "retirado" antes de que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la república islámica pueda considerarse terminada.

"No ha terminado porque aún queda material nuclear —uranio enriquecido— que tiene que ser retirado de Irán. Todavía hay instalaciones de enriquecimiento que deben ser desmanteladas", dijo Netanyahu en un fragmento de una entrevista en el programa "60 Minutes" de la cadena CBS.

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Al ser consultado sobre cómo podía retirarse el uranio, el dirigente israelí respondió: "Se entra y se saca".

Según Netanyahu, el presidente estadounidense Donald Trump mantiene una postura similar.

"No voy a hablar de medios militares, pero el presidente , lo que el presidente Trump me ha dicho, es: 'Quiero entrar allí'", indicó.

"Una misión de suma importancia"

Al ser consultado por la cadena CBS sobre cómo podrían extraerse las reservas de uranio de Irán, Netanyahu respondió que preferiría un acuerdo.

"Creo que se puede hacer físicamente. Ese no es el problema. Si se llega a un acuerdo, se entra y se retira, ¿por qué no? Esa es la mejor manera".

Ante la insistencia sobre si existen opciones militares para incautarse del uranio oculto, Netanyahu declaró: "No voy a hablar sobre nuestras posibilidades militares, nuestros planes ni nada por el estilo".

"No voy a establecer un cronograma, pero sí diré que se trata de una misión de suma importancia", añadió.

A su vez, señaló que existen otros objetivos bélicos que todavía no se han cumplido.

"Quedan grupos a los que Irán apoya, así como sus misiles balísticos, que siguen queriendo fabricar. Ciertamente, hemos mermado gran parte de esa capacidad, pero todo ello sigue ahí y queda trabajo por hacer", afirmó.

Coordinación con Trump

El dirigente israelí ratificó el miércoles que su Ejército está preparado "para cualquier escenario" en Irán. A su vez, buscó disipar cualquier rumor sobre la falta de coordinación con EEUU tras la propuesta de este país para sellar un acuerdo de paz.

"Estamos preparados para cualquier escenario, y esta es mi instrucción a las Fuerzas de Defensa de Israel y a nuestras fuerzas de seguridad", indicó. Netanyahu en un videomensaje al inicio de una reunión con su gabinete de seguridad.

El político israelí sostuvo esta semana que habla casi a diario con el presidente Trump.

"Tenemos plena coordinación; no hay sorpresas. Compartimos objetivos comunes y el más importante es eliminar todo el material (nuclear) enriquecido de Irán y desmantelar su capacidad de enriquecimiento", indicó.

De acuerdo con The New York Times, las fuerzas armadas israelíes también han aumentado sus preparativos para una posible guerra, y el gabinete de seguridad de Israel planea reunirse el domingo, indicaron al diario dos fuentes de la Defensa israelí.

FUENTE: Con información de AFP