Socios inusuales: Todos hacen lo suyo. ¿Qué mensajes están enviando?

Comencemos con Turquía y Egipto, que por primera vez en 13 años realizarán ejercicios navales conjuntos—Ejercicio Mar de la Amistad—que tendrán lugar la semana del 22 al 26 de septiembre en el Mar Mediterráneo Oriental. Para quienes no recuerdan la historia, el Presidente y Mariscal de Campo Abdel Fattah el-Sisi de Egipto, un general al mando en el poder desde 2014, eliminó a la Hermandad Musulmana y restauró el orden en Egipto, declarando al grupo como organización terrorista.

Recep Tayyip Erdogan, por otro lado, ha apoyado a la Hermandad Musulmana desde la década de 1970. Esta diferencia llevó a disputas sobre la estabilidad en Libia y la presencia de la Hermandad Musulmana allí, vista como una amenaza para Egipto. Hacia finales de 2022, ambos países comenzaron a reconciliar diferencias sobre Libia, reanudaron relaciones diplomáticas mediante la reelección de embajadores en 2023 y recientemente han condenado las operaciones israelíes en Gaza mientras trabajaban hacia un alto el fuego.

En septiembre de 2025, estos ejercicios navales conjuntos se están llevando a cabo en el Mediterráneo Oriental.

Durante el mismo mes, el Ministro de Relaciones Exteriores de Siria visitó Washington por primera vez en 25 años para reconciliar relaciones con EEUU y buscar asistencia del Banco Mundial. Coincidiendo con esto, Israel y Siria se reunieron en París en agosto (mediado por EEUU), un primer paso hacia la normalización de las relaciones bilaterales. Los asuntos que involucran a las comunidades drusas y cristianas en el sur de Israel siguen siendo centrales en estas discusiones.

También en septiembre, Arabia Saudita y Pakistán firmaron un pacto de defensa mutua tras el ataque de Israel a líderes de Hamas en Qatar. Estos países tienen vínculos religiosos y económicos de larga data, incluyendo financiamiento saudí para el desarrollo nuclear de Pakistán—efectivamente extendiendo un paraguas nuclear sobre Arabia Saudita, enviando una señal estratégica a Israel. Este desarrollo ocurre a pesar de la asistencia de EEUU en programas nucleares civiles saudíes.

El despliegue de 65 soldados de India en el Ejercicio Zapad 2025 en Bielorrusia, simulando escenarios de lanzamiento nuclear, plantea preguntas sobre las señales hacia Occidente. La dependencia de India en hardware militar y petróleo rusos, junto con sus esfuerzos por mantenerse autosuficiente, ilustra un enfoque pragmático del Primer Ministro Modi, quien parece dispuesto a “acostarse con socios inusuales” para avanzar en su agenda.

Mientras tanto, en Asia oriental, el Ministro de Defensa de China renovó amenazas de tomar el control de Taiwán. En el Foro Xiangshan, al que asistieron representantes de 30 naciones, el Almirante Dong Jun enfatizó la salvaguarda de la soberanía nacional, la seguridad y el desarrollo futuro, al tiempo que se presenta como una fuerza para la paz, la estabilidad y el progreso. Durante esta semana, el nuevo portaaviones chino Fujian realizó su primer tránsito por el Estrecho de Taiwán como parte de ejercicios de entrenamiento de la tripulación. Incidentes, como los encuentros entre la Guardia Costera de Filipinas y la Guardia Costera China en los Bajos de Scarborough, aumentan la tensión regional.

En el Caribe Sur, Venezuela respondió a la presencia de EEUU realizando un ejercicio en la Isla La Orchilla. Según el Ministro de Defensa Vladimir Padrino, Venezuela desplegó sistemas de defensa aérea, drones armados, drones de vigilancia, doce buques, veintidós aeronaves y veinte miembros de la milicia naval especial.

Fue una semana notable en septiembre, donde casi todos los actores revelaron sus verdaderos colores, formaron nuevas alianzas y enviaron mensajes estratégicos a sus rivales, dejando a los observadores atentos al cambiante panorama global.

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).