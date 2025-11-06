jueves 6  de  noviembre 2025
SUCESOS

Tiroteo frente a Walmart en Cutler Bay deja un hombre muerto

El incidente se registró alrededor de las 7:10 a.m. en el estacionamiento de una tienda, ubicada en 21100 South Dixie Highway, luego de que se reportara un presunto robo dentro de la entidad.

Exterior del Walmart en Cutler Bay tras un tiroteo que cobró la vida de un hombre.

Exterior del Walmart en Cutler Bay tras un tiroteo que cobró la vida de un hombre.

MIAMI DADE POLICE DEPARTMENT
Investigadores y oficiales de la policía mientras cumplían sus labores en la escena del tiroteo en Cutler Bay.

Investigadores y oficiales de la policía mientras cumplían sus labores en la escena del tiroteo en Cutler Bay.

MIAMI DADE POLICE DEPARTMENT
Policías en la zona del Walmart tras el incidente fatal.

Policías en la zona del Walmart tras el incidente fatal.

MIAMI DADE POLICE DEPARTMEN
Escena del tiroteo mortal en el estacionamiento de un Walmart en Cutler Bay.

Escena del tiroteo mortal en el estacionamiento de un Walmart en Cutler Bay.

MIAMI DADE POLICE DEPARTMENT
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

CUTLER BAY. – La tranquilidad de la mañana se vio interrumpida este jueves cuando un enfrentamiento frente a un Walmart en Cutler Bay terminó con la muerte de un hombre, baleado por un oficial de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDOS), dijeron las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial el incidente se registró alrededor de las 7:10 a.m. en el estacionamiento de parqueo del comercio, ubicado en la 21100 South Dixie Highway, luego de que se reportara un presunto robo dentro de la tienda.

Lee además
Imagen de pasaportes estadounidenses.
DICTAMEN

Corte Suprema avala orden de Trump de eliminar "tercer género" en pasaportes
La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha cambiado el comercio mundial.
CASA BLANCA

Trump piensa en el "plan B" si la Corte Suprema bloquea su política arancelaria

Según Rosie Cordero-Stutz, sheriff de la ciudad: “el sospechoso estaba armado y se produjo un intercambio que terminó con disparos por parte del oficial. El individuo intentó huir, pero cayó al piso en el lugar donde se registró el suceso. Nuestros agentes le brindaron primeros auxilios hasta que llegó Miami Fire Rescue (MFR). Posteriormente fue trasladado a un hospital del área donde falleció”.

Testigos que presenciaron la tragedia relataron en entrevista a otros medios locales que vivieron lo que describen como "momentos de confusión y miedo". Asegurando, además, haber visto al ahora occiso corriendo mientras un agente le disparaba.

El policía involucrado, un veterano de 37 años con cinco años de servicio, resultó ileso, y no se reportaron otros heridos. Hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, pero indicaron que tenía antecedentes penales y portaba un arma de fuego al momento del enfrentamiento.

Este caso es una investigación que se encuentra activa y quedó a cargo del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), como es el procedimiento estándar en incidentes que involucran disparos por parte de oficiales.

Temas
Te puede interesar

Juez de EEUU retira cargos penales contra Boeing por accidentes en 2018 y 2019

Trump anuncia acuerdo para reducir precio de medicamentos contra la obesidad

Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Florida ampliaría el uso del sistema E-Verifiy para comprobar elegibilidad de nuevos empleados
CLIMA DE TENSIÓN

Nueva ley expandiría E-Verify a pequeños negocios y enciende debate migratorio en Florida

Donald Trump durante su intervención en el American Business Forum, que se lleva a cabo en el Kaseya Center de Miami.
EEUU

Trump apunta a Miami como santuario de la libertad: "Será el refugio de quienes huyan del comunismo en Nueva York"

El exjefe de inteligencia Hugo Pollo Carvajal y Nicolás Maduro en un acto en Venezuela. 
NARCOTRÁFICO

Sentencia contra jefe del Cartel de los Soles de Venezuela queda diferida para enero de 2026

Vista de la vivienda en llamas del técnico del Miami Heat mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego.
INCENDIO

Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
PROYECTO MONUMENTAL

DeSantis preside inicio de construcción de estación de bombeo clave para restauración de los Everglades

Te puede interesar

La tripulación de la Fuerza Aérea de EEUU alrededor del bombardero B-52.
Combate al narcotráfico

Bombarderos B-52 de EEUU sobrevuelan la costa de Venezuela; la cuarta demostración de fuerza militar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de pasaportes estadounidenses.
DICTAMEN

Corte Suprema avala orden de Trump de eliminar "tercer género" en pasaportes

Vista de la vivienda en llamas del técnico del Miami Heat mientras los equipos de emergencia luchan contra el fuego.
INCENDIO

Devastador incendio consume la casa del entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra

Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja. 
SECUESTRO PRESUPUESTAL

EEUU se prepara para caos en aeropuertos por parálisis presupuestal de los demócratas

El presidente Donald Trump habla a los medios en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de noviembre de 2025.
Política

Trump califica a la demócrata Nancy Pelosi como una "mujer diabólica" que hizo "un mal trabajo"