Tiroteo frente a Walmart en Cutler Bay deja un hombre muerto

Investigadores y oficiales de la policía mientras cumplían sus labores en la escena del tiroteo en Cutler Bay.

Exterior del Walmart en Cutler Bay tras un tiroteo que cobró la vida de un hombre.

CUTLER BAY. – La tranquilidad de la mañana se vio interrumpida este jueves cuando un enfrentamiento frente a un Walmart en Cutler Bay terminó con la muerte de un hombre, baleado por un oficial de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDOS), dijeron las autoridades.

De acuerdo con el reporte oficial el incidente se registró alrededor de las 7:10 a.m. en el estacionamiento de parqueo del comercio, ubicado en la 21100 South Dixie Highway, luego de que se reportara un presunto robo dentro de la tienda.

Según Rosie Cordero-Stutz, sheriff de la ciudad: “el sospechoso estaba armado y se produjo un intercambio que terminó con disparos por parte del oficial. El individuo intentó huir, pero cayó al piso en el lugar donde se registró el suceso. Nuestros agentes le brindaron primeros auxilios hasta que llegó Miami Fire Rescue (MFR). Posteriormente fue trasladado a un hospital del área donde falleció”.

Testigos que presenciaron la tragedia relataron en entrevista a otros medios locales que vivieron lo que describen como "momentos de confusión y miedo". Asegurando, además, haber visto al ahora occiso corriendo mientras un agente le disparaba.

El policía involucrado, un veterano de 37 años con cinco años de servicio, resultó ileso, y no se reportaron otros heridos. Hasta el momento las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, pero indicaron que tenía antecedentes penales y portaba un arma de fuego al momento del enfrentamiento.

Este caso es una investigación que se encuentra activa y quedó a cargo del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), como es el procedimiento estándar en incidentes que involucran disparos por parte de oficiales.