Distintas ONG venezolanas denuncian que reforma de Ley contra el Odio no ofrece respuesta a víctimas

Un familiar de personas detenidas por el régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones del 28 de julio de 2024 sostiene un cartel que dice "basta de persecución política" en una protesta en Caracas

CARACAS.- Un total de 24 ONG venezolanas advirtieron el miércoles que la reforma de la Ley contra el Odio "no ofrece una respuesta integral a las víctimas", no contempla la liberación de presos políticos ni el cierre de sus causas judiciales.

Según las organizaciones, la reforma "mantiene medidas severas que imponen limitaciones arbitrarias al ejercicio legítimo de la libertad de expresión".

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En un comunicado, varias ONG dedicadas a la defensa de los derechos humamos, como Provea y Espacio Público, dijeron que el texto aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional contiene "conceptos imprecisos", como el "hostigamiento", que se define en función del "temor, angustia o zozobra" que cause una conducta.

Puntualizaron: "Esta amplitud abre espacio a interpretaciones arbitrarias y permitiría castigar la crítica, el disenso o la difusión de información de interés público".

Ratificaron su exigencia de que la Ley contra el Odio sea derogada y destacaron que, desde su origen, la norma "impone graves restricciones a las libertades de expresión, opinión, información y asociación, así como a las garantías del debido proceso".

La "Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia" fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, luego de meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales.

Reforma en el Parlamento

Un pequeño sector de la oposición en el Parlamento venezolano exigió derogar la Ley contra el Odio. A esta petición se unió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. La reforma de la controvertida ley fue aprobada, en primera discusión, durante la sesión de este martes.

La reforma fue avalada con el voto a favor de la mayoría oficialista y en contra de algunos diputados de la fracción opositora integrada por 29 legisladores. La Asamblea Nacional tiene 285 escaños.

"No es suficiente plantear el cambio de cárcel por multas porque de esa forma el proyecto estaría conservando su esencia atemorizante y coercitiva", dijo Amelia Belisario, diputada por el partido opositor Vamos Venezuela.

La parlamentaria añadió: "Negamos nuestro voto porque Venezuela no necesita disfrazar la intimidación para hacerla más sofisticada o vestirla de buenas intenciones. Venezuela necesita eliminar toda norma que viole los derechos y las garantías constitucionales".

FUENTE: Con información de EFE