miércoles 4  de  noviembre 2026
SALUD

La OMS propone seis medidas para salvar 1.6 millones de vidas cada año

El estudio, publicado unos días antes de la COP31, alaba el "triple dividendo" que se deriva de estas medidas: una población más sana, una reducción de las emisiones y unas economías más sólidas

Los médicos, esos ángeles que ayudan a salvar vidas.&nbsp;

Los médicos, esos ángeles que ayudan a salvar vidas. 

unsplash
Por Elena Moreno

GINEBRA.- La aplicación a escala mundial de seis medidas destinadas a limitar los efectos del cambio climático sobre la salud podría evitar 1,56 millones de muertes al año, además de generar beneficios económicos, afirma la OMS en un estudio publicado este miércoles.

El estudio, publicado unos días antes de la COP31, alaba el "triple dividendo" que se deriva de estas medidas: una población más sana, una reducción de las emisiones y unas economías más sólidas.

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Entre estas medidas se incluye la implantación de sistemas de alerta sanitaria por el calor, de abastecimiento de agua potable y de saneamiento que resistan al clima.

Recomienda asimismo mejorar la higiene de manos, el uso de fuentes de energía doméstica más limpias y una tarificación eficaz de los combustibles fósiles.

Además de salvar vidas, estas medidas podrían evitar cada año 16.670 millones de toneladas de emisiones de CO2 equivalente.

También podrían generar un beneficio potencial de cerca de 4 billones de dólares anuales en bienestar económico (impacto financiero de vidas salvadas, desastres evitados, ahorros en atención médica...) y hasta unos 5,4 billones de dólares en beneficios fiscales.

Según estas proyecciones que cubren 187 países para el período 2024-2075, los sistemas de advertencia de salud por calor figuran entre las medidas más rentables, con una recaudación estimada de 835 dólares por cada dólar invertido.

Pero las más rentables serían las políticas de precios de combustibles fósiles, con el potencial de prevenir 1,2 millones de muertes y evitar el 98% de las emisiones de CO2 equivalente cada año, junto con importantes beneficios presupuestarios para los Estados.

"El mundo debe identificar, priorizar e implementar soluciones que permitan prevenir la pérdida de vidas y proteger a las comunidades de los daños relacionados con el clima", exhortó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citado en el informe.

Tedros asistirá la próxima semana a la COP31 en Antalya (Turquía) para "animar a los países a incluir la salud en las negociaciones", informó a periodistas en Ginebra Diarmid Campbell-Lendrum, a cargo de los temas relacionados con el cambio climático en la OMS.

FUENTE: Con información de AFP

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