martes 16  de  junio 2026
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Taiwán impulsa proyectos educativos y humanitarios desde la Santa Sede

Más de 1.200 estudiantes congoleños, jóvenes vulnerables en Roma y la Pontificia Academia Mariana Internacional fueron beneficiarios de tres iniciativas impulsadas por la Embajada de Taiwán ante la Santa Sede durante el mes de mayo.

La primera actividad tuvo lugar en el Instituto Santa Cecilia de Roma, administrado por las Hijas de María Auxiliadora, donde fueron entregados equipos informáticos destinados a fortalecer la formación digital de jóvenes provenientes de entornos de vulnerabilidad social. La iniciativa busca ampliar sus oportunidades educativas y facilitar su integración futura en el mundo laboral.

La primera actividad tuvo lugar en el Instituto Santa Cecilia de Roma, administrado por las Hijas de María Auxiliadora, donde fueron entregados equipos informáticos destinados a fortalecer la formación digital de jóvenes provenientes de entornos de vulnerabilidad social. La iniciativa busca ampliar sus oportunidades educativas y facilitar su integración futura en el mundo laboral.

Marinellys Tremamunno 
El padre Charles Phukuta Khonde, superior general de la CICM, expresó su gratitud subrayando que «la asistencia humanitaria de Taiwán es una proclamación del Evangelio de Jesús al pueblo de la RDC» y que esta iniciativa demuestra que «Taiwán es un importante aliado de la Iglesia católica en el ámbito de la asistencia humanitaria».

El padre Charles Phukuta Khonde, superior general de la CICM, expresó su gratitud subrayando que «la asistencia humanitaria de Taiwán es una proclamación del Evangelio de Jesús al pueblo de la RDC» y que esta iniciativa demuestra que «Taiwán es un importante aliado de la Iglesia católica en el ámbito de la asistencia humanitaria».

Marinellys Tremamunno 
Por su parte, el embajador Ho destacó que «el espíritu de Nuestra Señora refleja maravillosamente el espíritu de “Taiwan Can Help”: la voluntad y las acciones de Taiwán para difundir amor en el mundo», subrayando que la resiliencia, la generosidad y el cuidado de los demás son «profundamente valores marianos».

Por su parte, el embajador Ho destacó que «el espíritu de Nuestra Señora refleja maravillosamente el espíritu de “Taiwan Can Help”: la voluntad y las acciones de Taiwán para difundir amor en el mundo», subrayando que la resiliencia, la generosidad y el cuidado de los demás son «profundamente valores marianos».

Marinellys Tremamuno
Diario las Américas | MARINELLYS TREMAMUNNO
Por MARINELLYS TREMAMUNNO

ROMA.– Mientras la atención internacional se concentra en los grandes desafíos geopolíticos y económicos, la diplomacia taiwanesa continúa apostando por una estrategia basada en la cooperación humanitaria, la educación y el trabajo conjunto con instituciones de la Iglesia católica.

Durante el mes de mayo, tradicionalmente dedicado a la Virgen María, la Embajada de la República de China (Taiwán) ante la Santa Sede desarrolló tres iniciativas de carácter educativo, social y cultural que beneficiaron a jóvenes vulnerables en Italia, estudiantes de la República Democrática del Congo y a una de las principales instituciones marianas del Vaticano.

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La primera actividad tuvo lugar en el Instituto Santa Cecilia de Roma, administrado por las Hijas de María Auxiliadora, donde fueron entregados equipos informáticos destinados a fortalecer la formación digital de jóvenes provenientes de entornos de vulnerabilidad social. La iniciativa busca ampliar sus oportunidades educativas y facilitar su integración futura en el mundo laboral.

Posteriormente, el 27 de mayo, en colaboración con la Congregación del Corazón Inmaculado de María (CICM – Misioneros de Scheut), la misión diplomática realizó una importante donación de computadoras, impresoras y accesorios a dos escuelas de la República Democrática del Congo (RDC) —el Per Mpiana School Complex de Kinshasa y el Grupo Scholar Wanda Widi de Boma—; que con este aporte podrán fortalecer sus actividades educativas y ofrecer nuevas oportunidades de formación a más de 1.200 estudiantes. El proyecto incluye además programas de capacitación dirigidos tanto a docentes como a alumnos.

El padre Charles Phukuta Khonde, superior general de la CICM, expresó su gratitud subrayando que «la asistencia humanitaria de Taiwán es una proclamación del Evangelio de Jesús al pueblo de la RDC» y que esta iniciativa demuestra que «Taiwán es un importante aliado de la Iglesia católica en el ámbito de la asistencia humanitaria».

El tercer gesto de solidaridad y de carácter cultural tuvo lugar el 28 de mayo en la Pontificia Academia Mariana Internacional (PAMI), donde fue donada una escultura de la Virgen María realizada por el artista taiwanés Lo Kuang-Wei utilizando sal marina procedente de Taiwán. La obra, que ya había sido expuesta en Roma en el marco de la muestra Love and Peace Special Exhibition, organizada por la Embajada con ocasión del Jubileo 2025, fue acogida como un signo de devoción mariana y de amistad entre pueblos y culturas.

Al recibir la donación, el padre Stefano Cecchin, presidente de la PAMI, recordó la dimensión universal de la figura de María:

«Este regalo demuestra que María es una mujer universal. He estado en Taiwán, en el santuario donde María se apareció a once taoístas no cristianos, precisamente para mostrar esta realidad fundamental: que María une. Del mismo modo, el pueblo taiwanés es un pueblo amable y generoso que puede convertirse en imagen de una paz universal».

Por su parte, el embajador Ho destacó que «el espíritu de Nuestra Señora refleja maravillosamente el espíritu de “Taiwan Can Help”: la voluntad y las acciones de Taiwán para difundir amor en el mundo», subrayando que la resiliencia, la generosidad y el cuidado de los demás son «profundamente valores marianos».

«Taiwán es una fuerza para el bien en la sociedad internacional. Nuestra Embajada, en nombre de Taiwán, continuará fortaleciendo la colaboración con la Santa Sede, las Iglesias católicas y las organizaciones afines para avanzar en la asistencia humanitaria y crear más oportunidades para los hermanos y hermanas más necesitados, en respuesta al llamado del Santo Padre a favor de la paz y la justicia», concluyó el embajador Anthony Chung-Yi Ho.

Próximo evento. Con ocasión del 80.º aniversario de la PAMI, la Embajada de la República de China (Taiwán) ante la Santa Sede y la PAMI organizarán conjuntamente un evento musical el martes 16 de junio de 2026 a las 19:00 horas en la Basílica de San Antonio de Letrán. La presentación estará a cargo de la St. Cecilia String Orchestra de Taiwán. El evento será abierto al público.

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