martes 4  de  agosto 2026
POLÍTICA

EEUU confía en el diálogo venezolano para avanzar en su plan de transición de tres fases

El gobierno de EEUU aplaudió los primeros contactos entre el gobierno encargado y la oposición venezolana

El portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, habla con los periodistas.

El portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, habla con los periodistas.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Estados Unidos expresó este lunes su "satisfacción" por el inicio del diálogo en Venezuela entre el Gobierno interno y un grupo opositor que contribuye al "plan de tres fases" para una transición en el país, después de que Washington depusiera a Nicolás Maduro en un operativo militar.

"Este proceso contribuye significativamente al plan de tres fases que Estados Unidos respalda para lograr la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y la transición a elecciones democráticas", indicó el portavoz estadounidense del Departamento de Estado, Thomas Pigott, en un comunicado.

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Estados Unidos expresó su "satisfacción" por "las declaraciones realizadas ayer por la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y por el gobierno interino", añadió la nota.

El hermano de la mandataria interina, Delcy Rodríguez, y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mantuvo un primer contacto telefónico el sábado con la exdiputada opositora Dinorah Figuera, durante el que acordaron abordar la transición democrática y la atención a las víctimas de los devastadores sismos de junio.

Washington apoyó "el lanzamiento de iniciativas lideradas por Venezuela para atender las necesidades urgentes de los afectados por los terremotos del 24 de junio", que dejaron más de 5.500 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda.

"Transición democrática"

Rodríguez explicó que se trata de un proceso "inclusivo y efectivo" con "metas claras y verificables", mientras que Figuera afirmó que el diálogo tiene como fin la "transición democrática" y "la atención a las víctimas" de los terremotos.

Según Pigott, Estados Unidos está comprometido con el diálogo para "fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano".

"Confiamos en que este trabajo pueda brindar resultados tangibles para los venezolanos", añadió el Departamento de Estado.

Rodríguez y Figuera anunciaron una primera reunión presencial en Caracas "la próxima semana", sin precisar hora o ubicación.

FUENTE: Con información de EFE

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